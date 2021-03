Pétrole découvert à Constantine: Les résultats préliminaires dévoilés

En procédant à un forage d’un puits artésien dédié à l’irrigation dans la région El Mera, dans la commune de Ouled Rahmoune (Wilaya de Constantine), un agriculteur a été surpris par la découverte d’un liquide noirâtre et visqueux en plus de gaz ressemblant à des substances énergétiques.

Les résultats préliminaires des analyses effectuées sur des échantillons des liquides émanant du forage d’un puits artésien dans la commune de Ouled Rahmoune (Constantine) font état de l’existence de “taux élevés d’hydrocarbures, d’huile, de graisses et de matières en suspension”

En effet, le directeur de wilaya de l’Environnement, Arezki Bouterik, a révélé que les premières études effectuées au laboratoire régional relevant de l’Observatoire national de l’environnement et du développement durable (ONEDD), ont démontré “l’existence de taux élevés de ces substances”.

Le même responsable précise, “un taux important d’hydrocarbures dans le liquide à raison de 460 mg par litre et 620 mg d’huile par litre, en plus de graisses et des substances en suspension avec un taux de 1.200 mg/litre”.

Le résultat final dans les jours à venir

Le résultat final de l’étude réalisée à des prélèvements d’échantillons des liquides et gaz émanant lors du forage d’un puits artésien, sera révélé dans les prochains jours, par une commission d’experts du Groupe Sonatrach de Boumerdès.

L’ingénieur en géologie du service exploration de Sonatrach, Hamid Bechiri, a affirmé, “il ne serait possible de distinguer la nature et la qualité de ces liquides et gaz émanant de ce puits artésien qu’une fois le résultat final connu”.

“Le résultat final concernant la nature des liquides visqueux de couleur noire et les gaz émanant lors du forage de ce puits sera connu dans les jours à venir”,a-t-il conclu.