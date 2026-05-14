Pétrole : combien de milliards l’Algérie a-t-elle engrangés entre 2016 et 2025 ?

Les revenus pétroliers de l’Algérie ont cumulé environ 233 milliards de dollars sur la période 2016-2025, selon des données issues de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEC, rapportées par la plateforme Attaqa.

Ce niveau d’entrées financières reflète un secteur énergétique qui a continué de générer des flux importants malgré les variations marquées du marché mondial de l’énergie et les ajustements de la demande internationale.

Derrière ce total, les chiffres dessinent une trajectoire contrastée. Une phase de recul en milieu de décennie, suivie d’un redressement progressif, puis d’une stabilisation relative des revenus ces dernières années.

Les revenus pétroliers de l’Algérie entre 2016 et 2025 : une évolution marquée par des cycles successifs

Les revenus pétroliers de l’Algérie ont connu une forte variabilité au cours de la période étudiée. En 2016, ils s’établissaient à 18,6 milliards de dollars, avant de fluctuer au gré des conditions du marché mondial.

À partir de 2022, les données montrent une séquence plus stable, bien que progressivement orientée à la baisse :

32,5 milliards de dollars en 2022

26,1 milliards de dollars en 2023

25,8 milliards de dollars en 2024

22,4 milliards de dollars en 2025

Cette évolution illustre une forme d’équilibre retrouvé après les perturbations enregistrées au cours de la décennie précédente, notamment celles liées aux cycles de prix internationaux et aux ajustements de production.

Production et exportations : des niveaux en retrait par rapport aux pics historiques

Les revenus pétroliers de l’Algérie restent étroitement liés aux performances de production et d’exportation. Sur le plan des exportations, le pays avait atteint un sommet historique de 1,7 million de barils par jour en 2007, avant d’évoluer vers des niveaux plus modérés.

Depuis 2020, les exportations sont restées en dessous du seuil du million de barils par jour, avec 996 000 barils par jour en 2025.

Côté production, le pétrole brut a atteint 936 000 barils par jour en 2025, soit une hausse de 29 000 barils par jour par rapport à 2024. Ce niveau demeure toutefois inférieur au pic de 2010, proche de 1,2 million de barils par jour.

Réserves de pétrole : un socle stable mais sous pression d’exploitation

Les réserves pétrolières de l’Algérie sont estimées à 12,2 milliards de barils depuis 2021, plaçant le pays au troisième rang africain derrière la Libye et le Nigeria, selon les données énergétiques internationales.

Cette stabilité des réserves contraste avec la dynamique fluctuante des revenus, soulignant le poids de la production et des conditions de marché dans la performance globale du secteur.

Les données sur les revenus pétroliers de l’Algérie entre 2016 et 2025 mettent en évidence un secteur qui continue de générer des recettes significatives, tout en évoluant dans un cadre marqué par des cycles de prix, des variations de production et une normalisation progressive des exportations après les pics du passé.

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