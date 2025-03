Pétrole : après 7 ans d’arrêt, l’Algérie exporte à nouveau vers ce pays d’Europe

L’Algérie a enregistré une progression notable de ses exportations de pétrole brut en février 2025, marquant un regain d’activité après une baisse prolongée. Parmi ces expéditions, une cargaison a été envoyée vers l’Irlande, une première en sept ans.

Cette dynamique s’inscrit dans un contexte de croissance globale des exportations algériennes du brut, qui ont bondi de 31 % en un mois. Selon le site spécialisé, « Attaqa« , l’expédition du brut algérien vers l’Irlande en février 2025 constitue une première depuis juin 2018. Si les données ne précisent pas le volume exact de cette cargaison, cela marque un retour de l’Algérie sur le marché pétrolier européen.

D’une manière plus large, les exportations algériennes de pétrole brut ont atteint 445 000 barils par jour (b/j) en février, enregistrant une augmentation marquée par rapport aux 341 000 b/j de janvier, un niveau qui représentait le plus bas depuis plus de deux ans.

Pétrole algérien : des exportations en hausse vers l’Europe et l’Asie

Le dynamisme des exportations algériennes ne s’est pas limité à l’Irlande. Il s’étend également à d’autres marchés, à savoir :

Europe et bassin méditerranéen : en février, l’Algérie a acheminé 348 000 b/j vers l’Europe et le bassin méditerranéen, soit une hausse de 26 % par rapport au mois précédent. La France a absorbé une part significative de ces volumes avec 111 000 b/j, contre seulement 20 000 b/j en janvier ;

Asie-Pacifique : les exportations algériennes vers cette région ont bondi de 86 % en février, atteignant 72 000 b/j. Un événement notable a été l'expédition d'une cargaison de deux millions de barils vers la Corée du Sud ;

Amérique : contrairement à la tendance haussière en Europe et en Asie, les exportations vers les États-Unis ont connu une légère baisse de 3 %, pour s'établir à 25 000 b/j ;

Exportations pétrolières algériennes : une croissance confirmée en 2024, vers un marché plus diversifié en 2025 ?

Sur l’ensemble de l’année 2024, l’Algérie a exporté en moyenne 778 000 b/j de brut et de produits dérivés, marquant une progression de 7 % par rapport à l’année précédente. Plus de la moitié de ces volumes concernait le pétrole brut, avec 410 000 b/j, tandis que les produits raffinés représentaient 368 000 b/j.

La Corée du Sud a été le principal client du brut algérien en 2024, absorbant 120 000 b/j, suivie de la France avec 103 000 b/j. L’année a été marquée par un pic des exportations en avril et un creux en mai, illustrant les fluctuations du marché.

La hausse des exportations en début d’année et la diversification des destinations, à l’image de l’expédition rare vers l’Irlande, signalent une nouvelle dynamique pour le secteur pétrolier algérien.