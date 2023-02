Pétrole 2023 : hausse de la demande mondiale, selon le SG de l’OPEP

Selon, le secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), Haitham al Ghais a demande mondiale de pétrole devrait dépasser ses niveaux d’avant la pandémie de Covid-19 cette année 2023 et atteindre 102 millions de barils par jour.

En effet, d’après les déclarations du SG de l’Opep, qui s’exprimait lors d’un discours prononcé à l’ouverture de la Conférence et exposition internationale égyptienne sur le pétrole (EGYPS 2023) hier, le dimanche 12 février 2023.

Haitham al Ghais a souligné à cette occasion que « l’Opep s’est engagée à soutenir la stabilité du marché et les investissements afin de répondre à la demande croissante et de soutenir les efforts de réduction du carbone,

notant que les récentes prévisions de l’Opep ont montré que la demande d’énergie augmente et atteindra les niveaux pré-Covid-19 pendant l’année en cours ».

De plus, il a ajouté que « la demande mondiale de pétrole devrait continuer de croître pour s’élever à 110 millions de barils par jour en 2025 », expliquant ainsi cette hausse par le fait que « l’industrie pétrolière a souffert d’une baisse importante des investissements au cours des dernières années ».

Pour finir, le SG de l’OPEP, Haitham al Ghais a souligné que l’Opep s’attend à ce que l’industrie pétrolière ait besoin d’investissements d’un montant d’environ 12.000 milliards de dollars jusqu’en 2045, à un rythme de 500 milliards de dollars par an, soulignant également « l’importance d’investir dans la sécurité énergétique en tant que composante majeure de l’activité économique, de la disponibilité de l’énergie et de la stabilité des marchés ».

Lire aussi : Réserves de pétrole : l’Algérie dans le top 20 mondial en 2023

Quel classement pour l’Algérie dans le Top 20 des réserves mondiales de pétrole ?

Selon les données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’Algérie se classe à la 16e place du classement mondial des 20 plus grandes réserves de pétrole, en comptant des réserves à partir de 2021, s’élevant à 12,2 milliards de barils.

Entre le 20e et le 17e rang, nous retrouvons, derrière l’Algérie, l’Azerbaïdjan, l’Angola, la Norvège et l’Équateur. Entre la 15e et la 5e position, nous retrouvons (en ordre décroissant) : le Brésil, le Qatar, la Chine, le Kazakhstan, le Nigéria, les États-Unis, la Libye, les Émirats arabes unis, le Koweït et la Russie.