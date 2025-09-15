Petkovic réagit aux critiques et défend Mahrez et ses choix

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Walid Sadi, a eu un tête-à-tête avec le sélectionneur national, Vladimir Petkovic. Les deux hommes ont évoqué plusieurs points importants concernant l’avenir de l’équipe nationale d’Algérie.

Tout le monde est unanime : la sélection nationale a montré un mauvais visage lors des deux matchs disputés face au Botswana (3-1) et à la Guinée (0-0). Au retour de la délégation algérienne à Alger en provenance de Casablanca, le président de la FAF, Walid Sadi, a convoqué une réunion avec le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, en présence du coordinateur de la sélection, Brahim Belyacine.

Au cœur des discussions : la contre-performance de l’équipe et particulièrement le cas Riyad Mahrez, dont les prestations sont vivement critiquées.

L’avenir de Mahrez en sélection

Selon le média spécialisé « Compétition », le driver des Verts a défendu le capitaine de la sélection nationale. « Quoi qu’on dise sur le rendement de Mahrez, pour moi, c’est l’un des joueurs de base de la sélection’’, a expliqué Vladimir Petkovic. « Il aura, assure-t-il, toujours ma confiance ».

Visiblement, le technicien bosniaque refuse de céder à la pression. L’ex-attaquant vedette de Manchester City jouit toujours de la confiance de son entraîneur et il n’est absolument pas question de le faire reléguer sur le banc des remplaçants, au moment où nombreux sont ceux qui réclament une chance aux deux jeunes attaquants prometteurs, Anis Hadj Moussa et Badredine Bouanani.

Petkovic défend son bilan et réagit aux critiques

Quant à la mauvaise performance fournie par les Verts à Casablanca, Petkovic a promis à son président qu’en octobre, on verra l’Équipe nationale avec un autre visage, ajoute la même source.

Lors de sa réunion avec Walid Sadi, Vladimir Petkovic a défendu son bilan. À cet effet, il a rappelé qu’il a atteint ses objectifs avec la qualification à la CAN 2025 et qu’il est en bonne voie pour le Mondial 2026.

Faisant l’objet de sévères critiques, l’ancien sélectionneur de la Suisse s’est dit surpris de cette hostilité alors que les résultats suivent le cap fixé. Une seule victoire contre la Somalie suffirait pour valider la qualification à la Coupe du monde, un argument de poids en sa faveur. ‘’Je suis surpris par tant de critiques contre moi, alors qu’on est sur la bonne voie’’, s’étonne-t-il.

Le président de la FAF, Walid Sadi, a réaffirmé son soutien au technicien tout en soulignant l’importance d’améliorer les prestations de l’équipe. « Nous sommes derrière toi, nous voulons seulement que l’équipe s’améliore en fournissant de bonnes prestations dans les matchs à venir. »

Engagements et perspectives

À l’issue de cette réunion, Petkovic s’est engagé à deux objectifs majeurs : assurer la qualification au Mondial en octobre et préparer efficacement la CAN 2025.

L’équipe d’Algérie devra donc redoubler d’efforts pour convaincre ses supporters et atteindre les objectifs fixés par la fédération.

