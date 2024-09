Petkovic : « Principal objectif, former un groupe soudé »

Dans une interview accordée au site officiel de la CAF, Vladimir Petkovic parle des deux premières sorties des Verts dans les éliminatoires de la CAN-2025. Il évoque son objectif à la tête de la barre technique de la sélection nationale.

Le sélectionneur national affirme que le rendez-vous face à la Guinée Équatoriale est à ne pas rater. Il estime que c’est très important de commencer les éliminatoires sur une bonne note

« Les Equato-guinéens ont prouvé leur valeur lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, où ils ont montré qu’ils avaient une vraie qualité, avec 6 ou 7 joueurs évoluant dans des clubs européens. Nous sommes favoris sur papier certes, mais nous devront le prouver sur le terrain », dira-t-il d’emblée.

Ensuite, il évoque le match face au Libéria. « Ce sera un tout autre défi. Le match se jouera sur un terrain artificiel, ce qui ajoute une couche de difficulté supplémentaire. Nous n’aurons que trois jours pour nous préparer après notre premier match, il faudra donc une approche différente ».

Quel est le principal objectif de Petkovic avec l’EN ?

Le technicien bosniaque a été interrogé sur son objectif avec la sélection nationale. Son principal objectif, c’est évidemment former un groupe soudé.

« Mon premier objectif est de construire un groupe positif et uni, désireux de représenter l’équipe nationale. À partir de là, nous nous concentrerons sur l’aspect tactique, en faisant les sacrifices nécessaires pour rendre tous les Algériens fiers », a-t-il confié.

Avant de lancer un message aux supporters algériens. « Ils ont de grandes attentes, et moi aussi ! Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour bien nous préparer et donner des opportunités aux différents joueurs de se montrer. Aux côtés de la Fédération Algérienne de Football, nous souhaitons également jouer dans différentes régions et stades du pays, permettant aux supporters de se connecter avec leur équipe. Il est essentiel pour nous de nouer le dialogue avec les supporters et de les rendre fiers à chaque match que nous jouons ».

Par ailleurs, l’ancien sélectionneur de la Suisse a encensé le football africain. Selon lui, il a connu beaucoup de progrès ces dernières années. « Le football africain est sans aucun doute différent du football européen. Il est plus compétitif et connaît actuellement un développement important. Nous l’avons vu lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, qui était d’un très haut niveau ».