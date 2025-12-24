Petkovic : « nous devrons élever notre niveau »

Malgré une victoire nette face au Soudan (3-0) lors de la première journée de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2025, le sélectionneur national Vladimir Petković s’est montré lucide et exigeant à l’issue de la rencontre. En conférence de presse d’après-match, le technicien bosniaque a reconnu que la prestation de son équipe était loin d’être parfaite, tout en se disant satisfait d’avoir réussi l’essentiel : bien entamer la compétition par un succès.

« Félicitations à l’adversaire, qui a résisté et tenté de jouer au football », a d’abord déclaré Petković, saluant l’état d’esprit de la sélection soudanaise. Le coach des Verts a ensuite souligné que son équipe était entrée dans le tournoi avec l’objectif prioritaire d’assurer la qualification dès les premiers matchs. « Nous sommes entrés dans la compétition avec un certain rythme, dans l’optique de la qualification », a-t-il expliqué, mettant en avant l’approche pragmatique adoptée pour cette entame de CAN.

Le sélectionneur n’a toutefois pas occulté les difficultés rencontrées par ses joueurs. « Nous avons connu quelques difficultés, mais nous avons globalement dominé le match, notamment après l’expulsion », a-t-il précisé, faisant référence au tournant majeur de la rencontre qui a permis aux Verts de prendre définitivement le contrôle des débats. Pour Petković, la victoire ne doit pas masquer les lacunes observées. « Nous n’avons pas été parfaits, mais nous devrons élever notre niveau lors du prochain match », a-t-il averti, envoyant ainsi un message clair à son groupe.

Élogieux envers Mahrez et explications à propos de Bennacer

Le technicien bosniaque a également tenu à saluer la performance de Riyad Mahrez, auteur d’un doublé et logiquement élu homme du match. Très satisfait de son capitaine, Petković n’a pas tari d’éloges à son sujet. « Je suis très satisfait de la prestation de Riyad ce soir. Il n’avait rien à prouver, mais c’est toujours mieux de bien commencer. Il a été très à l’aise avec le ballon, dans ses sorties, et sa performance est très positive », a-t-il affirmé, soulignant l’impact technique et mental de l’ailier algérien.

En revanche, le sélectionneur a reconnu le rendement en demi-teinte d’Ismaël Bennacer, passé à côté de son match, au grand dam des supporters. Sans chercher à accabler son joueur, Petković a tenu à apporter des explications. « Bennacer a traversé une période compliquée, notamment sur le plan collectif. Aujourd’hui, il a retrouvé de la stabilité en club, et cela se ressent lorsqu’il joue avec la sélection », a-t-il expliqué.

Le coach des Verts a néanmoins tenu à rassurer quant à l’importance du milieu de terrain dans son dispositif. « Il n’est pas encore à son meilleur niveau, mais il reste un élément très important pour notre équipe », a-t-il conclu, laissant entendre que Bennacer aura l’occasion de monter en puissance au fil de la compétition.

Cette victoire inaugurale offre à l’Algérie une base solide pour la suite de la CAN-2025. Toutefois, comme l’a clairement indiqué Vladimir Petković, les Verts devront afficher un visage plus abouti lors de leur prochain match face au Burkina Faso qui constitue un test révélateur.