Petkovic : « Maintenant, on doit se qualifier pour la Coupe du Monde 2026 »

Vladimir Petkovic est très ambitieux en vue des prochaines échéances qui attendent les Verts. Il assure que la qualification pour la Coupe du Monde-2026 sera son prochain objectif à la tête de l’équipe d’Algérie.

La sélection nationale a achevé les éliminatoires de la CAN-2025 sur une bonne note, en s’imposant avec l’art et la manière face au Libéria au stade Hocine Ait-Ahmed de Tizi-Ouzou (5-1). Avec 16 points et 16 buts lors des six journées des éliminatoires, elle aura dominé largement le groupe E.

Lors de la conférence de presse d’après-match, Vladimir Petkovic se dit satisfait de la performance de ses joueurs. « J’ai observé des progrès ce soir chez certains joueurs, ils ont encore la capacité d’offrir davantage. Le seul point négatif, c’est notre manque de réalisme (…) Je pense que nous avons trouvé le bon équilibre dans l’équipe, en conservant un noyau solide tout en ajoutant de nouvelles options », dira-t-il.

Il a également livré ses impressions à propos de la grande ambiance créée par les supporters au stade Hocine Ait-Ahmed. « Ce stade est merveilleux. L’ambiance que nous avons vue ce soir est unique et incomparable. Nous avons eu la chance de jouer devant des stades pleins chaque fois que nous étions à domicile. J’espère que mes joueurs ont su offrir quelque chose de spécial au public présent ce soir », a-t-il indiqué.

Focus sur les éliminatoires de la CdM-2026

Mission accomplie dans les éliminatoires de la CAN-2025, place maintenant à la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026. Le technicien bosniaque de 61 ans affiche d’ores et déjà ses ambitions.

« Les éliminatoires de la CAN-2025 étaient un point de départ pour nous. Le plus important, c’est désormais la qualification pour la Coupe du Monde 2026 », a-t-il déclaré.

À cet effet, il est utile de rappeler que les éliminatoires du Mondial américain vont reprendre leurs droits à partir du mois de mars 2025, avec le déroulement de la 5e et 6e journée. La sélection nationale affrontera le Botswana en déplacement, avant d’accueillir le Mozambique.

« Je souhaite que mes joueurs accumulent un maximum de temps de jeu avant le prochain stage. J’ai toujours confiance en eux. Ce sera difficile de faire le choix des 23 s’ils continuent de jouer ainsi », a t il ajouté.

Rappelons aussi que l’équipe d’Algérie est à la tête du groupe G avec 9 points en égalité avec le Mozambique. Le Botswana, la Guinée et l’Ouganda sont avec 6 points, tandis que la Somalie est dernière avec 0 points.