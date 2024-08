Petkovic – Mahrez : la date et le lieu de l’entrevue connus

Si tout se déroule comme prévu, Riyad Mahrez sera de retour en sélection à partir du prochain stage en mois de septembre. Une entrevue entre le joueur et le sélectionneur national Vladimir Petkovic est prévue à Djeddah.

Ayant fait un « break » après la CAN-2023, Riyad Mahrez était attendu au dernier stage du mois de juin. Mais son nom n’a finalement pas figuré dans la liste des joueurs retenus. Vladimir Petkovic a reproché au joueur un « manque d’envie » pour revenir en sélection.

Mais l’attaquant d’Al-Ahli Saudi a réagi dans la foulée. Dans une publication sur les réseaux sociaux, il a contredit Petkovic, en affirmant ne pas « avoir reçu un appel du sélectionneur national ». Selon lui, il était disposé à revenir chez les Verts.

Visiblement, le capitaine de la sélection nationale est plus que jamais proche d’un retour. Si tout se déroule comme prévu, ce sera à partir du prochain rassemblement du mois de septembre.

Petkovic-Mahrez, l’entrevue aura lieu en fin de semaine à Djeddah

Le commentateur algérien sportif de beIN Sport, Hafid Derradji, vient de faire une révélation de taille concernant le retour de Mahrez en sélection. Connu pour ses informations crédibles, il affirme que l’ex-attaquant de Manchester City figure bel et bien dans la liste élargie des joueurs retenus pour le prochain stage.

La même source indique que l’entrevue entre le sélectionneur national et le capitaine aura bel et bien lieu. En effet, ils vont se rencontrer la fin de la semaine en cours à Djeddah, en Arabie Saoudite. Ce sera l’occasion aux deux hommes pour crever l’abcès et mettre les points sur les i.

Il faut dire que Petkovic connait bien la grande valeur de Mahrez en sélection. Certes, le niveau de ce dernier a régressé depuis qu’il évolue en championnat saoudien. Mais il demeure une valeur sûre, dont la sélection aura besoin lors des prochaines échéances, à partir de l’entame des éliminatoires de la CAN-2025.

À noter que Vladimir Petkovic prépare d’ores et déjà le stage du mois de septembre. Il se trouve en Algérie depuis le week-end dernier et a même marqué sa présence au stade Hamlaoui de Constantine pour assister au match CSC-Police FC (Rwanda) (2-0), dans le cadre du match aller du 1ᵉʳ tour préliminaire de la Coupe de la CAF.