Petković : “Mahrez a fait taire les détracteurs”

Le sélectionneur de l’équipe nationale d’Algérie, Vladimir Petković, a tenu à rendre hommage à son capitaine Riyad Mahrez, auteur d’une prestation remarquable face à la Somalie. En conférence de presse d’après-match, Petković a salué la performance du capitaine.

“Mahrez n’avait pas besoin de mon soutien. Nous avons tous vu son calme, sa présence et son intelligence sur le terrain. Il a répondu aux critiques de la meilleure façon possible. Mahrez est habitué à la pression, c’est un joueur de très haut niveau.”, encense Petkovic son joueur.

Ces mots forts confirment la confiance totale du sélectionneur envers son capitaine, souvent ciblé ces derniers mois par certaines critiques. Pour Petković, le rendement de Mahrez est le reflet de l’expérience et du professionnalisme d’un joueur habitué aux grands rendez-vous.

Un projet tourné vers la CAN 2025 et le Mondial 2026

Malgré la joie de la qualification, Vladimir Petković a insisté sur la nécessité de garder les pieds sur terre et de préparer la suite avec rigueur. “Notre ambition ne s’arrête pas à la qualification. Nous visons désormais une grande performance à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc. Le match face à l’Ouganda, mardi, sera une étape importante dans ce processus.”, a-t-il insisté.

L’ex-sélectionneur de la Suisse a expliqué que le staff technique procèdera à une évaluation complète des joueurs en vue de bâtir un groupe solide pour les prochaines échéances. “Nous allons analyser les performances de chacun. Le but est d’arriver à la CAN avec un collectif compétitif et équilibré. L’Algérie doit se battre pour le titre et poursuivre sa progression vers 2026.”, a-t-il souligné.

“Rester concentrés, ne pas se relâcher”

Malgré la liesse populaire provoquée par la qualification, Vladimir Petković appelle à la prudence et à la concentration. “Je ne vais pas célébrer longtemps ce succès. Nous devons rester réalistes et continuer à progresser. L’objectif est d’enchaîner face à l’Ouganda et de récolter le maximum de points.”, a-t-il ajouté.

Et d’enchainer : “Nous avons fourni beaucoup d’efforts, mais le plus dur reste à venir. La compétition sera rude pour les places à la CAN et au Mondial. Chaque joueur doit se battre pour mériter sa place.”.

Ces propos témoignent d’une ambition assumée : faire de l’Algérie une nation redoutable et régulière, capable de rivaliser avec les meilleures équipes d’Afrique et du monde.

Un vent d’espoir pour le football algérien

Sous la coupe de Vladimir Petković, les Fennecs ont retrouvé le sourire, la rigueur et la confiance. Le groupe affiche une nouvelle cohésion, mêlant expérience (Mahrez, Mandi) et jeunesse prometteuse (Aït Nouri, Belghali, Gouiri).

Avec une qualification méritée et un projet clair, les Verts regardent désormais vers 2025 et 2026 avec ambition et sérénité. Le discours du sélectionneur suisse, lucide et exigeant, incarne une nouvelle ère pour le football algérien — une ère où le travail, la discipline et l’esprit d’équipe priment sur la gloire passagère.