Petkovic le mieux payé d’Afrique

Vladimir Petkovic vient en tête des sélectionneurs les mieux payés d’Afrique. Celui qui a succédé à Djamel Belmadi à la tête de l’équipe d’Algérie touche un salaire mensuel faramineux.

L’élimination de l’équipe d’Algérie du premier tour de la dernière Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire avait précipité le départ de Djamel Belmadi. Il a fallu attendre environ un mois pour que la Fédération algérienne de football annonce son successeur, en l’occurrence Vladimir Petkovic.

Malgré ce changement à la tête de la barre technique des Verts, la FAF demeure l’association qui paye le mieux ses entraineurs internationaux. En effet, le technicien bosno-suisse (61 ans) touche le plus grand salaire mensuel d’Afrique, avec une rémunération de 135.000 euros. L’information a été rapportée par le journal français « Le Monde », qui a établi un classement des entraineurs africains les mieux et les moins payés.

Certes, le salaire de Petkovic est beaucoup inférieur à celui de son prédécesseur, qui touchait 205.000 euros par mois. Mais l’ancien sélectionneur de la Suisse n’a pas d’égal en Afrique, même devant les sélectionneurs des plus grandes nations africaines.

Qui sont les sélectionneurs les mieux payés d’Afrique ?

Ainsi, Vladimir Petkovic vient en tête du classement, suivi du sélectionneur sud-africain, le Belge Hugo Broos (75.000 euros). Idem pour l’Ivoirien Emersé Fae, qui avait mené les Éléphants vers le sacre africain le mois de février dernier, avec une rémunération identique à celle du Flamand. Le sélectionneur marocain Walid Regragui complète le podium avec 70.000 euros.

Champion d’Afrique avec le Sénégal en 2022 au Cameroun, Aliou Cissé vient en 5e position avec 46 000 euros. Enfin, le Ghanéen Otto Addo (45 300 euros), le Belge Marc Brys au Cameroun (44 000 euros), le Ghanéen James Kwesi Appiah au Soudan (48 000 euros), l’Égyptien Hossam Hassam (30 000 euros) et le Tunisien Faouzi Benzarti (10 000 euros) complètent le top 10.

En revanche, « Le Monde » a également mis en lumière les sélectionneurs les moins payés d’Afrique. Nombreux sont ceux qui gagnent moins de 5 000 euros par mois. On cite, entre autres, Romuald Rakotondrabe (Madagascar) et du Croate Zdravko Logarusic, récemment nommé en Eswatini, dont le revenu mensuel est de 4 000 euros. Etienne Ndayiragije (Burundi) et Gebremedhin Haile (Ethiopie) gagnent moitié moins, alors qu’Abdourahman Okie Hadi émarge à environ 1 600 euros par mois à Djibouti.