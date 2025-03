Petkovic : « La qualification pour la Coupe du Monde 2026 est loin d’être acquise »

La sélection nationale a franchi un grand pas vers la qualification pour la Coupe du Monde-2026 suite à sa victoire face au Mozambique. Mais Vladimir Petkovic ne s’enflamme pas, en affirmant que le billet qualificatif est encore loin d’être acquis.

En accueillant le Mozambique au stade Hocine Ait-Ahmed, les Verts ont réalisé une autre démonstration de force, en s’imposant sur un score sans appel de cinq buts à un. Une victoire ô combien importante puisqu’elle leur a permis de s’emparer de la tête du groupe G et foncer vers la qualification pour la Coupe du Monde-2026.

« Nous avons commencé le match en pressant très haut, empêchant l’adversaire de rentrer dans le jeu. Il y a eu une très bonne synchronisation sur le terrain. Sur l’ensemble du match, nous avons été dominateurs pendant environ 80 à 85 minutes, avec plus de 20 tirs et 12 à 13 occasions nettes », dira Petkovic lors de la conférence de presse d’après-match.

Il affirme que la qualification est encore loin d’être acquise. « L’objectif principal reste la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Nous devons continuer à travailler dur et rester concentrés sur cet objectif. Une fois cette qualification acquise, nous aurons tout le temps nécessaire pour nous pencher sur les préparatifs du Mondial et sur la manière d’y performer », a-t-il ajouté.

L’équipe d’Algérie est en tête du groupe G avec 15 points, suivie du Mozambique (12 points), l’Ouganda (9 points), la Guinée (7 points) et enfin la Somalie (1 point). Les deux prochaines journées se joueront en mois de septembre. La bande à Petkovic accueillera le Botswana, avant d’affronter la Guinée en déplacement

Petkovic élogieux envers Amoura et Boudaoui

La star du stage du mois de mars, c’est incontestablement Mohamed-Amine Amoura. Auteur d’un doublé face au Botswana, avant de claquer un triplé face au Mozambique, il aura été l’un des grands artisans des deux brillantes victoires de l’équipe.

« Ce n’est pas la première fois qu’il réalise de bonnes performances. Il est arrivé avec confiance depuis Wolfsburg, mais c’est grâce à ses coéquipiers qu’il peut briller », a commenté Petkovic les performances de son attaquant.

Il a également encensé Hicham Boudaoui, époustouflant face au Botswana et au Mozambique. « Il a fait un grand match, avec qualité et quantité. Il est en pleine possession de ses moyens physiques. C’est un joueur de haut niveau et je suis convaincu qu’il recevra des offres pour évoluer à un niveau encore supérieur ».