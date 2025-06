Petkovic : « Je ne suis pas content »

La défaite concédée par l’équipe d’Algérie face à la Suède n’a pas été du gout du sélectionneur national Vladimir Petkovic. Un sérieux test qui va le pousser à revoir plusieurs choses en vue des prochaines échéances.

L’équipe d’Algérie s’est inclinée en amical face à la Suède sur le score de quatre buts à trois, au terme d’un match palpitant, notamment lors de la dernière demi-heure. Après une première mi-temps à côté de la plaque, elle a réussi à revenir en force et même failli à remettre les pendules à l’heure.

Certes, Vladimir Petkovic avait tort dans certains choix concernant le onze rentrant, mais il a réussi à trouver la bonne formule en deuxième mi-temps. En effet, son coaching gagnant a complètement basculé les débats des matchs et a une fois de plus fait preuve de sa force sur le plan tactique.

Malgré une bonne réaction, le sélectionneur national n’est absolument pas satisfait du résultat du match.<« Ce n’était pas un simple amical. Je ne peux pas être satisfait du résultat final, mais je le serai si l’on tire profit de ce qu’on a vu ce soir pour progresser », dira-t-il d’emblée, lors de la conférence de presse d’après-match.

Et d’ajouter : « On est un peu responsables. Après le premier but, on a perdu notre cohésion, on a laissé trop d’espaces à des joueurs rapides (…) Défensivement, on n’a pas été bons en première mi-temps. En seconde, on a mieux travaillé collectivement ».

Petkovic salue la bonne réaction de ses joueurs

Le technicien bosniaque a salué la bonne réaction de ses joueurs lors de la deuxième période de la rencontre. « Je suis très fier de la réaction de l’équipe. Le penalty a perturbé nos plans, mais on a vu un groupe capable de se rebeller. »

Il évoque ses changements gagnants lors de la deuxième mi-temps, ce qui a permis à la sélection nationale de montrer un autre visage et se relancer dans le match. « J’ai essayé de donner du temps de jeu à un maximum de joueurs. On a trois avant-centres, et j’ai fait des choix… Il faut aussi savoir faire confiance aux joueurs sur le terrain, même si tout ne va pas bien », a-t-il indiqué.

En somme, ce fut un sérieux test face à une très bonne nation européenne de football. Vladimir Petkovic en a tiré de riches enseignements qui lui serviront à revoir plusieurs choses en prévision des prochaines importantes échéances, à savoir la suite du parcours des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026 ainsi que la Coupe d’Afrique des nations-2025 qui se tiendra au Maroc la fin de l’année en cours.