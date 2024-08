Petkovic et Mahrez crèvent l’abcès à Djeddah

L’entrevue entre le sélectionneur national Vladimir Petkovic et Riyad Mahrez a bel et bien eu lieu à Djeddah. Les deux hommes ont crevé l’abcès et le joueur devrait effectuer son grand retour à partir du prochain rassemblement des Verts.

En Algérie depuis quelques jours pour préparer le prochain stage du mois de septembre, Vladimir Petkovic a assisté aux deux matchs des représentants algériens dans les compétitions africaines, CSC-Police FC, au stade Hamlaoui de Constantine, et MCA-Watanga à Nelson Mandela. Ensuite, il s’est envolé pour l’Arabie Saoudite. La raison ? C’est tout simplement pour rencontrer Riyad Mahrez.

En effet, l’entrevue a eu lieu aujourd’hui à Djeddah. Les deux hommes ont eu l’occasion pour crever l’abcès, après toute la polémique du mois de mai dernier, relative à la mise à l’écart de l’attaquant d’Al-Ahli Saudi. Si tout se déroule comme prévu, ce dernier effectuera son grand retour à partir du prochain rassemblement des Verts. Le driver des Verts a également profité de sa présence à Djeddah pour rencontrer l’autre international, Houssem Aouar, qui évolue à Al-Ittihad Djeddah depuis cet été.

« Dans le cadre du suivi des joueurs évoluant à l’étranger, le sélectionneur national Vladimir Petkovic a rencontré aujourd’hui à Djeddah en Arabie Saoudite ses joueurs, Riyad Mahrez et Houssem Aouar. Ce qui lui a permis de s’enquérir de leur état de forme au sein de leurs clubs respectifs d’une part et de discuter sur les échéances futures de l’équipe nationale », lit-on dans le communiqué de la Fédération algérienne de football.

Mahrez réagit à sa comparaison avec Savinho

Riyad Mahrez a quitté Manchester City en été 2023 pour aller tenter une nouvelle expérience en Arabie Saoudite. Mais il a fallu attendre une année pour que le club trouve son successeur. Il s’agit de Savinho, qui s’est engagé avec les Citizens cet été.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’une grande ressemblance existe entre le jeune attaquant brésilien de 20 ans, qui a également hérité le numéro 26, et l’international algérien, que ce soit dans le physique ou le style de jeu. Au point que le capitaine des Verts lui-même a halluciné sur les réseaux sociaux.