« Petkovic en Algérie ? Je ne comprends pas ce choix », Moussa Saïb

La nomination de Vladmir Petkovic à la tête de l’équipe d’Algérie n’a pas été du goût de l’ancien milieu de terrain international, Moussa Saïb. Ce dernier donne son avis sur le cas Mahrez, qui a demandé un temps de réflexion concernant son avenir avec les Verts.

Il y a environ trois semaines, la fédération algérienne de football a nommé Vladimir Petkovic à la tête de l’équipe d’Algérie. Si certains sont unanimes à dire que le technicien bosniaque est le digne successeur de Djamel Belmadi, d’autres redoutent une erreur de casting. C’est tout comme est le cas pour l’ancien milieu de terrain de la sélection nationale, Moussa Saïb.

« Pour être honnête avec vous, je ne comprends pas ce choix. J’aurais préféré qu’on mette des anciens joueurs. La fédération aurait pu nommer trois entraineurs locaux, qui connaissent le football algérien, qui connaissent le football africain et qui ont joué au niveau. L’Algérie aurait pu opter pour une gestion collégiale. Je milite toujours pour les entraineurs locaux. Nous allons attendre les débuts de Petkovic pour le juger. Ça peut être une réussite hein, laissons-le faire ses preuves. Peut-être que son choix a été murement réfléchi par la fédération ». Dira-t-il, dans une interview accordée à Afrik-Foot.

Que pense Saïb de la décision de Mahrez ?

Dans son interview à Afrik-Foot, le milieu de terrain emblématique de la JS Kabylie, passé par l’AJ Auxerre et le FC Valence, a donné son avis à propos sur le cas Mahrez, qui a demandé à être dispensé du stage du mois de mars. Il est en réflexion concernant son avenir avec la sélection nationale.

Le moins que l’on puisse dire, est que Saïb a défendu le capitaine des Verts. Selon lui, c’est légitime de la part du joueur de demander du recul après une CAN ratée.

« Riyad Mahrez est un grand joueur, c’est le capitaine de l’équipe. Il a beaucoup apporté à cette sélection. Après, c’est mon avis personnel, je crois que la dernière CAN a laissé beaucoup de traces. Quand on vient en sélection, on doit le faire avec le cœur, maintenant s’il sent que ce n’est pas dans cet état esprit, il a le droit de prendre du recul. Ça ne sert à rien de rentrer dans des polémiques intitulées. L’équipe nationale va continuer sans lui, il y a des jeunes talentueux qui vont prendre la relève ». A-t-il indiqué.