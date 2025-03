Petkovic dévoile sa liste pour les matchs face au Botswana et au Mozambique

C’est cette soirée que le sélectionneur national Vladimir Petkovic a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le stage du mois de mars. Une liste marquée par le grand retour d’Ismael Bennacer et Youcef Belaïli. En revanche, Mohamed-Amine Tougaï, Baghdad Bounedjah, Houssem Aouar et Ramiz Zerrouki n’y ont pas figuré.

Le technicien bosniaque a retenu un groupe de 26 joueurs pour les deux matchs face au Botswana et au Mozambique, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026. Comme il fallait s’y attendre, on a enregistré le retour de Youcef Belaïli, suite à ses bonnes performances avec l’ES Tunis (14 buts et 13 passes décisives depuis l’entame de la saison). Ce dernier, effectue son come-back par la plus grande porte après 14 mois d’absence.

La liste a été également marquée par le retour d’Ismael Bennacer. Le néo-milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a raté les deux derniers rassemblements en raison d’une méchante blessure. Idem pour Ahmed Touba après une longue absence.

L’une des surprises dans la liste, c’est évidemment la convocation de Said Benrahma. Un joueur en régression qui évolue en D2 saoudienne depuis le mois de janvier dernier.

Concernant les joueurs locaux, seul Mohamed-Amine Madani figure sur la liste. Le défenseur de la JS Kabylie jouit encore de la confiance du driver des Verts.

Pas de Tougaï, Zerrouki, Aouar et Bounedjah

En revanche, la liste de Petkovic a été marqué par l’absence des trois joueurs, en l’occurrence Mohamed-Amine Tougaï, Ramiz Zerrouki, Houssem Aouar et Baghdad Bounedjah.

Concernant Tougaï, il n’est pas encore rétabli de sa blessure. Quant à Zerrouki, il n’a plus disputé le moindre match depuis le 18 janvier en raison d’une blessure. Son indisponibilité prolongée l’a naturellement empêché de figurer dans la liste de Petkovic.

Aouar s’est récemment blessé en championnat saoudien. En ce qui concerne Bounedjah, il souffre d’une blessure, mais elle ne s’avère pas méchante, selon la presse qatarie, au point d’obliger le sélectionneur national de ne pas le convoquer.

En résumé

Le sélectionneur de l’équipe nationale algérienne, Vladimir Petkovic, a dévoilé sa liste de 26 joueurs pour le prochain stage de mars. Cette sélection est marquée par plusieurs retours significatifs et quelques absences notables.

Parmi les retours les plus attendus, Youcef Belaïli et Ismael Bennacer. Côté absences, plusieurs joueurs majeurs manquent à l’appel pour des raisons médicales : Mohamed-Amine Tougaï, Ramiz Zerrouki, Houssem Aouar et Baghdad Bounedjah. Ces forfaits sont principalement dus à des blessures, notamment pour Zerrouki qui n’a plus joué depuis le 18 janvier.

À noter que parmi les joueurs locaux, seul Mohamed-Amine Madani de la JS Kabylie a été retenu dans la sélection, confirmant la confiance que lui accorde le sélectionneur national.