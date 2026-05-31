Petkovic dévoile sa liste pour la Coupe du monde 2026

Comme prévu, le sélectionneur national Vladimir Petkovic a dévoilé, cet après-midi, la liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Une liste très attendue, marquée par plusieurs décisions fortes, confirmant les tendances évoquées ces derniers jours par différents médias.

Parmi les absences les plus marquantes figurent celles de Baghdad Bounedjah et Ismaël Bennacer. Concernant Bounedjah, son exclusion serait liée à son comportement lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations, un élément qui n’aurait visiblement pas été digéré par le sélectionneur. Pour Bennacer, la décision semble davantage sportive : en manque de compétition et freiné par des blessures à répétition, le milieu de terrain peine à retrouver son meilleur niveau, ce qui a logiquement pesé dans la balance.

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Dans les buts, Petkovic a opté pour Luca Zidane, Melvin Mastil et Oussama Benbot. Une hiérarchie qui confirme sa volonté de miser sur un mélange de stabilité et de renouveau. Le portier du Mouloudia d’Alger, Abdelatif Ramdane, a quant à lui été retenu en tant que réserviste.

Benbot, Chergui, Hadjam, Tougaï et Bentaleb de retour

Cette liste est également marquée par le retour de plusieurs joueurs. Oussama Benbot, qui avait annoncé mettre un terme à sa carrière internationale, fait finalement son come-back. Samir Chergui et Jaouen Hadjam signent eux aussi leur retour après avoir manqué le dernier stage du mois de mars en raison de blessures. Idem pour le défenseur de l’Espérance de Tunis, Mohamed-Amine Tougaï.

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Mais le retour le plus notable reste celui de Nabil Bentaleb. À 31 ans, le milieu de terrain a été récompensé pour ses excellentes performances avec Lille cette saison. Il a été préféré à Ismaël Bennacer, illustrant la volonté du sélectionneur de privilégier la forme du moment et la régularité.

Choix offensifs et surprises de la Liste

Sur le plan offensif, Vladimir Petkovic a décidé de renouveler sa confiance à Nadhir Benbouali et Farès Ghedjemis, qui ont laissé de bonnes impressions lors du dernier rassemblement. Leur capacité à apporter de la fraîcheur et des solutions différentes semble avoir convaincu le staff technique.

En revanche, l’absence d’Ilan Kebbal constitue une autre surprise. Le joueur n’a pas été retenu, sans explication officielle, ce qui ne manquera pas de susciter des interrogations.

À quelques semaines du début du Mondial, cette liste reflète les choix assumés de Petkovic, entre discipline, mérite sportif et projection vers l’avenir. Reste désormais à savoir si ces paris s’avéreront payants sur la plus grande scène du football mondial.