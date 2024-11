Petits prix d’hiver : ASL Airlines met en promotion ses vols vers l’Algérie

Les personnes qui programment déjà leurs vacances d’hiver pourront bien profiter des promotions lancées par les compagnies aériennes. ASL Airlines vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle promotion sur ses vols à destination de l’Algérie.

Pour l’hiver 2024/2025, la compagnie aérienne française a décidé d’assurer la desserte de ses lignes, proposées l’hiver dernier, notamment Lille – Sétif ; Lille – Béjaïa ; Paris CDG – Annaba ; Perpignan – Oran et Mulhouse – Oran. À l’instar de Lille – Oran ; Lille – Tlemcen et Mulhouse – Constantine, ces lignes seront assurées durant toute la période des vacances scolaires.

ASL Airlines annonce 10 % de réduction sur ses vols en aller-retour

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne sur sa page officielle, ASL Airlines annonce le lancement d’une nouvelle promotion sur ses vols internationaux, dont ceux à destination de l’Algérie. La compagnie aérienne offre jusqu’à 10 % de remise sur les billets de voyage en aller-retour.

En plus de cette offre qui s’applique sur les voyages de la compagnie en aller-retour, ASL Airlines propose aux voyageurs algériens de réserver les vols dès maintenant et de profiter des « Petits prix d’hiver ». Dans ce sillage, le transporteur aérien affiche ses billets à partir de 69 euros, soit 7500 dinars, grâce au tarif MINI.

Ce tarif, hors frais de service, permet de transporter seulement un accessoire en cabine de 30x20x20 cm et d’un poids maximum de 3 kg. L’offre est soumise à des conditions de disponibilité.

Vacances d’hiver : extension de 5 lignes entre la France et l’Algérie

Dans son programme d’hiver, la compagnie aérienne française, ASL Airlines, a prolongé la desserte de cinq lignes aériennes reliant entre la France et l’Algérie, à toutes les vacances scolaires. Il en est question de : Paris CDG – Alger ; Paris CDG – Béjaïa ; Lyon – Alger ; Lille – Alger et Mulhouse – Alger.

En effet, cette extension offre aux voyageurs de la compagnie un large choix de destinations et de dates pour voyager entre les deux pays pendant les vacances scolaires d’hiver et de printemps. Pour rappel, ASL Airlines France est l’une des compagnies françaises qui dessert le plus grand nombre d’aéroports algériens, au départ de France. Et celle qui met à disposition de ses voyageurs, le plus grand nombre de points de vente localement en Algérie.

