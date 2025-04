Petit Larousse 2026 : le Karakou algérien intègre la nouvelle édition

La prochaine édition du Petit Larousse illustré 2026, prévue pour le 26 mai prochain, enrichira son contenu de 150 nouveaux mots, parmi lesquels figure fièrement le Karakou, l’habit traditionnel algérien, a annoncé la maison d’édition.

Pour être sélectionnés, ils doivent être couramment utilisés à différents âges et par plusieurs catégories de socioprofessionnels.

Le Karakou algérien intègre le dictionnaire Larousse 2026

L’édition 2026 du dictionnaire Le Petit Larousse illustré, attendue pour le 26 mai prochain, s’enrichira de 150 nouveaux mots, sens et élocutions, témoignant de la vitalité et de la richesse de la langue française. Parmi eux, le Karakou algérien.

L’intemporel karakou algérien est devenu ces dernières années une pièce iconique et fétiche des designers. L’engouement stylistique pour cet élégant costume de soirée algérien trouve son origine chez un certain Yves Saint Laurent.

En effet, le natif d’Oran, source d’inspiration récurrente pour les grandes maisons de luxe, a parsemé ses collections de références à cet habit traditionnel ancré dans le vestiaire féminin algérien depuis des siècles.

Le Karakou trouve son origine dès le 14ᵉ siècle en Algérie. Ce gilet a traversé les époques en évoluant. Alger, ville fastueuse depuis longtemps, a vu son art de la broderie s’épanouir au fil du temps, contribuant aux multiples transformations stylistiques au gré des influences culturelles de cette ville.

Ce vêtement brodé au fil d’or a été, à de nombreuses reprises, mis à l’honneur sur la scène internationale par de prestigieux magazines, comme Forbes, mais aussi par de nombreux stylistes algériens qui ont su sublimer cette pièce lors de défilés internationaux et lors des Fashion Weeks.

Quels sont les nouveaux mots qui intègreront le dictionnaire Larousse 2026 ?

C’est un moment que les passionnés de la langue française attendent avec impatience : la sortie de la nouvelle édition du Petit Larousse illustré, avec ses nouveaux mots, ses personnalités marquantes et ses évolutions culturelles. Cette sélection reflète des modes de vie, des débats, des découvertes et des tendances.

Si de nouveaux mots arrivent dans nos quotidiens, d’autres disparaissent, d’où l’importance de les intégrer dans ce dictionnaire. À l’exemple : Bader, texturer, tapissage, micromobilité… On retrouve également des termes popularisés grâce aux Jeux olympiques de Paris en 2024, dont : cécifoot, paralympien ou encore boccia.

Rappelons, pour qu’un nouveau mot fasse son entrée dans le dictionnaire, deux conditions essentielles sont requises : son emploi doit être répandu, et il doit être suffisamment utilisé et compris par différentes générations et catégories sociales.

