Un cas mortel de peste en Russie ? Ce que l’on sait après le décès d’une technicienne de laboratoire

C’est le scénario noir que redoutent tous les experts en biosécurité. Le bris d’un tube à essai au sein d’un institut anti-peste en Russie a coûté la vie à une employée du laboratoire d’Irkoutsk. Alors que cet événement remet brutalement sous les projecteurs la dangerosité de la peste et la gestion de ses foyers infectieux, plusieurs questions cruciales émergent. Révélations, alertes et faits établis : le point complet sur la situation.

Mardi 6 octobre, l’agence de santé publique russe a démenti tout déploiement de mesures sanitaires d’urgence dans l’oblast d’Irkoutsk, cherchant à apaiser les craintes nées du décès d’une laborantine de 28 ans.

Le drame, survenu au sein de l’Institut de lutte contre la peste, suscite de vives inquiétudes au-delà des frontières russes. Selon le média local Peuples du Baïkal, la victime, Daria Tchipilova, aurait succombé à la peste pulmonaire après le bris accidentel d’une éprouvette.

🟢 À LIRE AUSSI : Prescription des médicaments : le ministre de la Santé annonce de nouvelles règles

Les autorités russes nient la mise en place de mesures sanitaires

D’après les médias russes, environ 200 cas contacts ont été placés sous haute observation médicale, tandis que de nombreux hôpitaux régionaux ont fermé leurs portes pour être mis à l’isolement.

Cependant, face à la montée des spéculations, les autorités sanitaires ont immédiatement réagi. L’agence Rospotrebnadzor a dénoncé « une fausse information », qui « circule actuellement en ligne sur l’instauration d’un régime sanitaire et épidémiologique renforcé et de restrictions strictes dans la région d’Irkoutsk ». « A l’heure actuelle, aucune décision de ce type n’a été prise », a assuré son antenne régionale.

« La situation sanitaire et épidémiologique dans la région d’Irkoutsk, ainsi que dans les villes d’Irkoutsk et de Chelekhov, est calme », a-t-elle poursuivi.

« La situation reste sous notre contrôle »

De son côté, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué mardi être en relation avec les autorités russes afin d’éclaircir les circonstances de ce drame. Soucieuse de rassurer, l’institution internationale se veut plutôt rassurante sur le plan épidémiologique : « L’évaluation initiale des risques réalisée par l’OMS, fondée sur les informations disponibles, indique que le risque est modéré à faible pour Irkoutsk, faible pour la Fédération de Russie dans son ensemble et très faible pour la région européenne », a déclaré son porte-parole Christian Lindmeier depuis Genève.

Lundi, le gouverneur régional Igor Kobzev est revenu sur les conclusions médicales établies par les experts de Rospotrebnadzor. D’après l’autopsie réalisée par cette commission spéciale, la laborantine aurait succombé à une « pneumonie » à l’origine « indéterminée ».

Le responsable politique a souligné que, selon l’enquête, « aucun micro-organisme lié à l’activité professionnelle de la jeune femme n’a été détecté dans ses biomatériaux ». Soucieux de couper court aux rumeurs d’épidémie, il a martelé : « La situation reste sous notre contrôle et celui des experts », certifiant par ailleurs que le reste du personnel de l’institut ne présentait aucun problème de santé.

Qu’est-ce que la peste pneumonique ?

La peste pneumonique est la forme la plus virulente et mortelle de la peste, survie quand la bactérie touche les poumons. Caractérisée par une incubation très courte (de 24 heures à 3 jours), elle provoque de graves troubles respiratoires comme de la toux avec expectorations sanglantes et peut être mortelle dans 30 % à 100 % des cas en l’absence de soin.

Il s’agit de la seule forme de peste transmissible d’homme à homme, se propageant très rapidement par l’inhalation de gouttelettes respiratoires expulsées par un individu ou un animal infecté. Elle peut également résulter de la dégradation d’une peste bubonique ou septicémique non traitée, ce qui en fait un risque épidémique majeur selon l’OMS.

Même si elle progresse vite, la peste pneumonique se soigne efficacement grâce à des antibiotiques courants, à condition d’intervenir très tôt. Un diagnostic rapide, l’isolement strict du patient et le traitement préventif de ses cas contacts sont indispensables pour assurer la guérison et stopper la propagation.

🟢 À LIRE AUSSI : Injections, laser, implants… : le ministère de la Santé durcit le ton contre les ateliers clandestins