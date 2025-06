Perturbations routières : fermeture partielle du contournement est-ouest

La Gendarmerie nationale a annoncé ce vendredi 27 juin la fermeture de plusieurs tronçons du contournement autoroutier Boumerdès–Zéralda, en raison de travaux techniques menés par la société Sonelgaz. Cette opération, indispensable sur le plan technique, entraîne toutefois d’importantes perturbations pour les automobilistes de la région algéroise.

Les segments concernés sont les suivants :

L’échangeur entre le contournement et la RN5 est inaccessible, avec une déviation obligatoire par la RN5 en direction d’Alger ;

Le carrefour autoroutier vers Larbaâ Tache est bloqué, et le trafic est redirigé par la commune d’Ouled Moussa vers Boumerdès ;

Enfin, au niveau de Boumerdès, les véhicules sont déviés dès l’entrée sur le contournement, via la RN5 également.

Dispositif de régulation déployé sur le terrain

Pour limiter les embouteillages, des unités de la Gendarmerie nationale sont mobilisées sur place afin de guider les usagers, assurer la fluidité du trafic et veiller à la sécurité des opérations. La plateforme numérique « Tariqi » fournit des informations en temps réel sur la situation.

Les autorités appellent les automobilistes à la prudence, à suivre les itinéraires de déviation signalés, et à anticiper leurs trajets. Les usagers sont également invités à éviter la zone si cela est possible, notamment aux heures de pointe.

Bilan national : accidents, noyades et incendies en forte hausse

Selon les derniers chiffres publiés par la Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR), 26 272 accidents de la circulation ont été recensés depuis le début de l’année 2024, marquant une hausse de 15,04 % par rapport à la même période en 2023.

3 740 décès ont été enregistrés sur les routes algériennes ;

35 556 personnes ont été blessées, souvent gravement.

Rien que durant la semaine du 15 au 21 juin, 1512 accidents ont provoqué 36 morts et 1836 blessés, selon un bilan hebdomadaire de la Protection civile. La wilaya d’Oran a été la plus touchée, avec 4 décès et 53 blessés recensés en 47 accidents.

En parallèle, les services de secours ont effectué 2011 interventions sur les plages autorisées à la baignade, sauvant ainsi 1 068 personnes d’une mort certaine. Mais malgré la vigilance des équipes, 10 personnes ont perdu la vie par noyade en mer.

La Protection civile rappelle l’importance du respect des zones surveillées et des consignes de sécurité, surtout en cette période estivale où l’affluence sur les plages est en nette augmentation.

Sur le front des incendies, 3072 opérations d’extinction ont été menées pour 2271 feux urbains, industriels ou domestiques. Les wilayas d’Alger (170 incendies), Constantine (178) et Blida (125) sont les plus touchées.

Concernant les forêts, 175 incendies ont été maîtrisés durant cette même semaine, dans le cadre du dispositif national de lutte contre les feux de végétation.