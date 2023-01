Perturbations météorologiques : la DGPC émet des mises en garde

La Direction générale de la protection civile a appelé tous les citoyens, à accroître leur vigilance et à faire preuve de prudence. Et d’adopter toutes les mesures préventives nécessaires pour éviter les accidents. Surtout les intoxications au monoxyde de carbone et les accidents de la circulation pour les usagers de la route.

Ces mises en garde de la DGPC surviennent à la veille suite aux prévisions météorologiques, en particulier celles des chutes de neige à des hauteurs de 700 m à 800 m d’altitude. Qui concerne plusieurs régions du pays, côtières et intérieures, de l’ouest et est du pays. Ce bulletin météo spécial est valable demain et après-demain. En plus d’une prévision météo particulière pour les précipitations, qui affecteront de nombreuses wilayas du pays côtières et intérieures, de l’ouest, est et centre du pays.

De plus, la Protection civile appelle les citoyens à suivre de près les prévisions météorologiques et à les suivre jusqu’à la fin de leur validité.

En outre, en raison de la baisse importante de la température et pour éviter les incidents d’intoxication au monoxyde de carbone, la Protection civile conseille d’aérer les maisons et les espaces intérieurs, et de ne jamais boucher les trous de ventilation.

Soulignant aussi la nécessité d’inspecter les appareils de chauffage et de surveiller la couleur de la flamme, précisant que si la flamme est bleue, cela veut dire que l’appareil fonctionne en toute sécurité. Alors que si la couleur de la flamme est jaune, orange ou rouge et il y a un défaut dans l’appareil et le système de ventilation.

Quelles consignes de la DGPC pour les conducteurs ?

La DGPC appelle également les conducteurs, les invitant à suivre les directives de sécurité, tels que vérifier les essuie-glaces, ainsi que s’assurer que le réservoir d’eau d’essuie-glace est plein, en plus de nettoyer l’avant et l’arrière des fenêtres, phares et feux arrière de façon régulière, en plus de surveiller l’état et la pression des pneus, y compris une roue de secours.

La protection civile appelle aussi à faire le plein avant un long voyage, avec la nécessité de tenir compte de la vitesse, surtout la nuit et en cas de pluie ou de neige, notant l’importance de prévoir certains équipements dans les véhicules, notamment une trousse de premiers soins, des médicaments pour personnes atteintes de maladies chroniques, gants, essuie-glaces et déneigement. Mais aussi lampe de poche, gilet de sécurité et triangle de signalisation.