Perturbations Internet : une « panne internationale » impacte Algérie Télécom

Algérie Télécom a annoncé ce jeudi qu’une perturbation pourrait affecter la qualité de ses services Internet, en raison d’un incident technique survenu chez l’un de ses fournisseurs internationaux.

Dans un communiqué rendu public, l’entreprise a précisé qu’un dysfonctionnement a été enregistré chez un fournisseur opérant dans le sud-ouest de l’Europe, engendrant ainsi des perturbations susceptibles d’altérer la qualité de la connexion Internet pour certains usagers. Face à cette situation, Algérie Télécom a tenu à rassurer ses clients.

Elle affirme avoir mobilisé l’ensemble de ses équipes techniques, en étroite coordination avec ses partenaires internationaux, afin de rétablir la situation dans les meilleurs délais.

L’opérateur public présente ses excuses à ses abonnés pour les désagréments causés, tout en soulignant que cet incident échappe entièrement à son contrôle.

🟢 À LIRE AUSSI Pour 200 DA seulement, Algérie Télécom augmente votre débit de 15 à 60 Mbps

Algérie Télécom s’engage également à tenir ses clients informés de l’évolution de la situation jusqu’au rétablissement complet et normal de ses services.

Algérie Télécom : Un partenariat au profit des journalistes

Par ailleurs, Algérie Télécom a signé, mercredi, une convention de partenariat avec l’Organisation nationale des journalistes algériens (ONJA), visant à accorder des avantages tarifaires significatifs aux professionnels des médias.

Ce nouvel accord prévoit des réductions dépassant les 30 % sur plusieurs offres et services proposés par l’opérateur, au profit des journalistes ainsi que des travailleurs du secteur de l’information et de la communication.

L’ONJA, qui a officialisé cette initiative à travers un communiqué, souligne qu’elle s’inscrit dans une démarche plus large visant à améliorer les conditions professionnelles et sociales des journalistes en Algérie.

De son côté, Algérie Télécom affirme, à travers cette convention, sa volonté de soutenir la corporation médiatique nationale, en lui offrant des facilités et des avantages concrets, adaptés à ses besoins spécifiques.

L’Organisation a tenu à saluer « l’esprit de coopération et de responsabilité » manifesté par l’entreprise publique, estimant que cette collaboration constitue une avancée importante dans la promotion d’un journalisme engagé et responsable.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie Télécom ajuste ses horaires pour l’hiver dès ce 1ᵉʳ octobre : Voici les nouveaux créneaux

Enfin, l’ONJA a appelé l’ensemble des journalistes à s’impliquer activement en son sein, afin de poursuivre la dynamique enclenchée et œuvrer collectivement à la conquête de nouveaux acquis, dans l’intérêt de la profession et des médias nationaux.