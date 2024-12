Perturbations Internet : Algérie Télécom dédommage cette catégorie de client

Alger, le 16 décembre 2024 – Algérie Télécom a annoncé ce dimanche le remboursement de ses abonnés ayant subi des perturbations de leur connexion internet, suite à des opérations de maintenance et de mise à jour de ses systèmes.

Dans un communiqué, l’opérateur historique algérien a précisé que certains de ses clients équipés de modems de type B310 et B310S ont connu des interruptions momentanées de leur service internet.

Afin de compenser ces désagréments, Algérie Télécom a décidé d’offrir à ces abonnés un bonus de 10 Go de données Internet, valable une semaine à compter d’hier (dimanche 15 décembre 2024). Ces indemnités sont versées automatiquement sur les comptes des clients concernés.

Pour rappel, la semaine dernière Algérie Télécom avait annoncé la suspension temporaire de l’ensemble de ses agences et plateformes de paiement électronique, en raison d’une importante opération de mise à jour de son système informatique.

Cette interruption, bien que nécessaire pour améliorer la qualité des services proposés, a entraîné quelques désagréments pour certains clients, notamment ceux souhaitant effectuer des démarches administratives ou des paiements.

Ces opérations de maintenance s’inscrivent dans une volonté d’Algérie Télécom de moderniser ses infrastructures et d’améliorer la qualité de ses services.

Algérie Télécom et Djezzy bousculent le marché avec TWINBOX : une révolution numérique à portée de main

Alors que le secteur des télécommunications en Algérie connaît une effervescence sans précédent, Algérie Télécom et Djezzy viennent de dévoiler leur dernier bijou technologique : TWINBOX. Cette solution tout-en-un, présentée lors d’un événement grand public, marque un tournant décisif dans l’expérience numérique des Algériens.

Oubliez les anciens modèles statiques. TWINBOX est bien plus qu’un simple boîtier permettant de se connecter à Internet. Conçue pour répondre aux attentes d’une population de plus en plus connectée et exigeante, cette nouvelle offre propose un véritable concentré de divertissement et de services.

Les férus de sport pourront vibrer au rythme des plus grandes compétitions européennes, tandis que les cinéphiles auront accès à une bibliothèque de films et de séries riche et variée.

Mais ce n’est pas tout. TWINBOX s’adresse également aux plus jeunes, avec une sélection de jeux vidéo adaptés et des contenus éducatifs développés par des start-ups algériennes. L’objectif ? Offrir une expérience numérique complète et personnalisée à toute la famille.

Pour faciliter la vie des utilisateurs, TWINBOX s’intègre parfaitement aux écosystèmes numériques d’Algérie Télécom. Les clients pourront ainsi gérer leurs abonnements, consulter leurs factures et recharger leur crédit en quelques clics.

En s’associant avec des start-ups locales, Algérie Télécom affirment leur volonté de soutenir l’innovation et de renforcer l’écosystème numérique national. Cette démarche s’inscrit dans une dynamique plus large visant à faire de l’Algérie un acteur majeur de la transformation digitale en Afrique.

Ce lancement marque une nouvelle étape dans la stratégie d’Algérie Télécom. L’opérateur historique ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. De nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus sont déjà en préparation pour enrichir encore davantage l’offre TWINBOX.