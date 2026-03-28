Perturbations du trafic maritime : Algérie Ferries modifie plusieurs traversées

La compagnie maritime Algérie Ferries a annoncé, dans un communiqué officiel, des modifications dans son programme de traversées reliant l’Algérie à la France, en raison de conditions météorologiques défavorables en mer Méditerranée.

Dans le détail, la traversée Alger-Marseille initialement prévue le 29 mars 2026 a été reportée au 30 mars 2026 à 16h00. En parallèle, certaines liaisons ont été annulées, notamment la traversée Marseille- Oran prévue le 30 mars 2026, ainsi que celle reliant Oran à Marseille programmée pour le 1er avril 2026.

Face à ces perturbations, Algérie Ferries invite les passagers concernés à se rapprocher de ses agences commerciales afin de procéder soit au report de leurs billets, soit à leur remboursement.

La compagnie a également présenté ses excuses pour les désagréments occasionnés, soulignant que ces changements sont indépendants de sa volonté. Elle a enfin remercié ses clients pour leur compréhension et leur fidélité.

Des numéros de téléphone ont été mis à disposition pour répondre aux demandes d’information des voyageurs.

Algérie Ferries : des traversées annulées et reportées

Algérie Ferries annonce des perturbations sur plusieurs liaisons entre l’Algérie et la France à partir du 29 mars 2026, en raison de conditions météorologiques défavorables en mer Méditerranée.

La compagnie nationale de transport maritime Algérie Ferries a informé ses passagers de modifications importantes sur plusieurs de ses liaisons entre l’Algérie et la France. Ces changements interviennent suite à des prévisions météorologiques défavorables qui rendent la navigation dangereuse sur certaines routes.

Soucieuse de la sécurité de ses passagers et de la transparence dans sa communication, la compagnie a tenu à prévenir ses clients plusieurs jours à l’avance afin de leur laisser le temps nécessaire pour adapter leurs plans de voyage. Une démarche saluée par de nombreux voyageurs habitués aux aléas de la traversée méditerranéenne.

Les traversées concernées par les perturbations

Voici le détail des modifications annoncées à venir :

Alger – Marseille (29 mars) : la traversée est reportée au 30 mars à 16h00

: la traversée est reportée au 30 mars à 16h00 Marseille – Oran (30 mars) : traversée annulée

: traversée annulée Oran – Marseille (1er avril) : traversée annulée

Ces décisions ont été prises dans le seul but de garantir la sécurité des passagers et des équipages face aux conditions difficiles en mer.

Que faire si vous êtes concerné ?

Les voyageurs dont la traversée est annulée ou reportée sont invités à se rapprocher au plus vite des agences Algérie Ferries les plus proches, ou à contacter directement la compagnie, afin de procéder soit à la modification de leur billet sur une autre date, soit à un remboursement intégral. Algérie Ferries présente ses excuses pour la gêne occasionnée.

Les conditions climatiques en mer Méditerranée peuvent changer rapidement, en particulier en cette période de l’année. Les tempêtes et les vents forts contraignent régulièrement les compagnies maritimes à revoir leurs programmes de traversée. Dans ce cas précis, l’annonce anticipée a permis d’éviter que des passagers se retrouvent bloqués au port sans solution.