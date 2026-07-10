Perturbations de l’alimentation en eau : plusieurs communes d’Alger touchées ce vendredi

La société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé, ce vendredi 10 juillet 2026, une perturbation du programme de distribution d’eau potable dans plusieurs communes de la capitale. Cette situation est due à un arrêt accompagné d’une baisse de la capacité de production au niveau de la station de dessalement d’eau de mer de Fouka 2.

Selon Seaal, cette baisse de production entraîne des perturbations ainsi que des retards dans le programme de distribution d’eau potable dans plusieurs localités. Les communes concernées sont la ville nouvelle de Sidi Abdellah, Mahelma, Rahmania, Zéralda, Staoueli, Aïn Benian et Hammamet.

Certaines zones spécifiques sont également affectées, notamment les quartiers Blouta, El Hadba El Baïda et les cités voisines dans la commune de Souidania, ainsi que Sidi Hassan, la zone des Dunes et les quartiers de Boushaoui 1, 2 et 3 dans la commune de Chéraga.

Seaal précise que le retour au programme habituel de distribution se fera progressivement après la reprise de l’activité de la station de dessalement de Fouka 2 à sa pleine capacité et le remplissage des principaux réservoirs de stockage. L’entreprise présente ses excuses à ses abonnés pour les désagréments occasionnés et les invite à faire preuve de compréhension durant cette période de perturbation.

Distribution de l’eau : le ministre donne de nouvelles instructions

Quelques jours avant ces perturbations, le ministre des Ressources en eau, Lounès Bouzegza, a présidé une réunion de coordination consacrée au suivi du service public de l’eau à travers les différentes wilayas, notamment durant la saison estivale.

À cette occasion, il a rappelé que la continuité et l’amélioration de la qualité du service constituent une priorité. Il a insisté sur la poursuite du suivi quotidien sur le terrain, la mobilisation de toutes les ressources hydriques disponibles et la diversification des sources d’approvisionnement afin de garantir la sécurité hydrique.

Le ministre a également demandé d’accélérer les projets inscrits au titre de 2026, de renforcer la lutte contre les fuites et les raccordements illicites, tout en assurant un service permanent, y compris pendant les week-ends et les jours fériés. Il a en outre appelé à améliorer la gestion des ressources en eau, à développer la réutilisation des eaux usées traitées, à généraliser les systèmes de télégestion et à poursuivre les projets d’interconnexion des barrages afin d’optimiser la répartition de l’eau entre les régions.

Enfin, Lounès Bouzegza a insisté sur l’importance d’une communication régulière avec les citoyens, notamment par SMS, afin de les informer à l’avance de toute perturbation de l’alimentation en eau ou des travaux de maintenance programmés. Il a demandé un suivi quotidien des indicateurs de distribution et une intervention rapide en cas de dysfonctionnement, afin de garantir un service public plus fiable.