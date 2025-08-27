Perturbations chez Air Algérie : vols impactés jusqu’au vendredi 29 août

Des retards de vols importants persistent chez Air Algérie, perturbant les plans de voyage de plusieurs passagers. La compagnie aérienne nationale a annoncé que ces perturbations devraient se poursuivre jusqu’au vendredi 29 août 2025.

Les perturbations sont telles qu’Air Algérie a indiqué qu’elles se poursuivraient au moins jusqu’au vendredi 29 août 2025. Cette annonce intervient après une période prolongée de difficultés opérationnelles qui ont déjà affecté de nombreux vols.

Si vous avez un vol prévu avec Air Algérie en cette période, il est fortement recommandé de vérifier le statut de votre vol avant de vous rendre à l’aéroport. Vous pouvez le faire en consultant le site de la compagnie, son application mobile ou les tableaux d’affichage des vols.

Le programme des vols d’Air Algérie perturbé jusqu’au vendredi

Dans un nouveau communiqué publié en ce mercredi 27 août 2025, Air Algérie s’excuse auprès de ses clients pour les désagréments enregistrés en raison des retards impactant le déroulement de son programme de vols internationaux ces derniers jours.

Dans ce sillage, Air Algérie explique que ses perturbations, qui risquent de se poursuivre jusqu’au vendredi prochain, sont dues à d’importantes contraintes opérationnelles survenues de façons inattendues et dont les effets cumulés ont provoqué une forte tension sur les opérations, s’ajoutant à la densité de l’activité caractérisant la période de pic de la saison estivale.

Par ailleurs, la compagnie aérienne renouvelle ses excuses auprès de ses passagers pour les contraintes rencontrées lors de leurs voyages et tient à les assurer qu’Air Algérie met tout en œuvre pour rétablir la situation au plus vite et revenir à une régularité optimale de ses opérations aériennes.

Air Algérie lance la ligne Alger – Guangzhou

Air Algérie renforce sa présence en Asie avec le lancement d’une nouvelle liaison directe entre Alger et Guangzhou. Les vols débuteront le 27 octobre 2025, avec trois rotations hebdomadaires dans chaque sens, opérées par le nouvel Airbus A330-900neo.

Les billets sont désormais disponibles à la réservation, avec des tarifs attractifs démarrant à 96 000 dinars algériens en aller-retour. Les vols partiront d’Alger les lundis, mercredis et vendredis, tandis que les retours de Guangzhou s’effectueront les mardis, jeudis et samedis.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie d’expansion plus large de la compagnie nationale algérienne. En parallèle, Air Algérie augmente également la fréquence de ses vols vers Pékin, passant de deux à trois vols hebdomadaires à partir du 28 octobre 2025, assurés par des Airbus A330-200.

Cette nouvelle liaison représente une opportunité majeure tant pour le tourisme que pour les relations commerciales entre l’Algérie et la Chine. Elle facilitera notamment les déplacements des hommes d’affaires et renforcera les échanges économiques entre les deux pays, tout en positionnant Air Algérie comme un acteur important sur le marché aérien international.

