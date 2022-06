Perturbations annoncées par Air Algérie : les raisons dévoilées

La compagnie aérienne nationale a fait savoir, le 27 juin dernier; que son programme des vols nationaux et internationaux sera perturbé pour la période allant du 28 juin au 5 juillet prochain. En effet, Air Algérie a justifié ses changements d’horaire par des raisons opérationnelles dans sans dernier communiqué.

Dans ce sillage, le transporteur aérien national appelle ses clients ayant réservés des billets pour voyager en cette période; à se rapprocher de leurs aéroports trois heures avant leur départ; sans spécifier les raisons de ces perturbations, ni les nouveaux horaires des vols programmés en cette période .

Les raisons des perturbations annoncées par Air Algérie

Cependant, les pilotes des deux compagnies aériennes Air Algérie et Tassili Airlines ont reçu un document de la part des autorités concernées, rapporte l’arabophone Ennahar, dévoilant les horaires d’interdictions pour les vols nationaux et internationaux.

En effet, cette interdiction concerne uniquement quelques plages horaires. Et ce, en l’occasion de la célébration du soixantième anniversaire de l’indépendance.

Le même document qualifie la zone TDA60 de dangereuse et ce en raison des démonstrations aériennes des avions militaires prévues pour célébrer le soixantième anniversaire de l’indépendance nationale. Et ce, pour la période allant du 28 juin au 5 juillet 2022.

Soixantième anniversaire de l’indépendance : les horaires de la fermeture de l’espace aérienne à l’aviation civile

Cette interdiction prendra effet pendant quelques heures de cette période et pour plus de six heures le 5 juillet prochain. Plus en détail, pour les jours du 20, 22, 27, 28 et 29 juin et le 3 juillet 2022, l’espace aérien national fermera ses portes à l’aviation civile de 9h00 jusqu’à 11h30.

En revanche, le mardi 5 juillet prochain; cette interdiction se fera à raison de six heures, soit entre 7h30 et 13h30.

Pour rappel, le président Abdelmadjid Tebboune a signé un décret le 22 mai dernier, dans lequel, il a consacré près de 6 milliard de dinars pour couvrir les charges de la célébration du soixantième anniversaire de l’indépendance.

Par ailleurs, la part du secteur des transports en cette occasion s’élève à environ 26.681.000 dinars algériens. Une somme permettant de subvenir à toutes les charges du secteur sur tout le territoire national en cette période.