Perturbation météo en Algérie ce 31 janvier : BMS pluies, neiges et vents violents dans ces wilayas

Les conditions météorologiques s’annoncent particulièrement agitées ce week-end avec l’arrivée d’une perturbation touchant une grande partie du pays. Pluies abondantes, vents violents et chutes de neige figurent parmi les prévisions établies par les services de l’Office National de la Météorologie (ONM), qui ont émis trois bulletins météo spéciaux (BMS).

Un premier BMS de niveau 2 (alerte orange) met en garde contre de fortes rafales de vent variable dépressionnaire 60/70 Km/h, pouvant atteindre ou dépasser 80 km/h.

Ce phénomène concerne plusieurs wilayas, notamment Béchar, le Sud de Naâma, El Bayadh, Laghouat, Ghardaïa, El Meniaa, Timimoun, Béni Abbès, le Nord d’Adrar, Aïn Salah, le Nord de Tamanrasset et Illizi. La validité de cette alerte s’étend de 9h00 à 21h00 ce vendredi 31 janvier.

Perturbation météo en Algérie : pluies abondantes et chutes de neige dans plusieurs wilayas !

Une seconde alerte de niveau 2 concerne de fortes pluies sur plusieurs wilayas de l’Ouest, à savoir Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mascara, Aïn Témouchent et Oran. Les quantités de pluie attendues varient entre 20 et 40 mm, pouvant localement dépasser les 50 mm. Cette alerte est en vigueur du jeudi 30 janvier à 21h00 jusqu’au vendredi 31 janvier à 21h00.

🟢 À LIRE AUSSI : SEAAL annonce des perturbations de l’approvisionnement en eau potable dans 5 communes d’Alger

Un troisième BMS met en garde contre des chutes de neige accompagnées de verglas sur les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Naâma, le nord d’El Bayadh, Laghouat et Djelfa. L’épaisseur de la neige attendue varie entre 5 et 10 cm, pouvant rendre les conditions de circulation difficiles, notamment sur les axes routiers reliant ces régions. Cette alerte est en vigueur ce vendredi 31 janvier, de 6h00 à 21h00.

Bulletin météo en Algérie : quel temps prévoir ce vendredi 31 janvier ?

Ce vendredi 31 janvier, la météo s’annonce instable sur plusieurs régions du pays. Un ciel couvert dominera le Centre et l’Ouest, accompagné de pluies parfois orageuses, particulièrement sur les régions côtières, les zones intérieures et les Hauts Plateaux du Centre. Des chutes de neige sont également attendues sur les reliefs dépassant les 1100 à 1200 mètres d’altitude.

À l’Est, le temps restera généralement couvert avec des précipitations parfois orageuses sur les zones côtières et intérieures. Les hauteurs dépassant les 1400 mètres connaîtront aussi des chutes de neige, renforçant les conditions hivernales dans cette partie du pays.

🟢 À LIRE AUSSI : Ramadan 2025 : Le ministère des Affaires religieuses fixe la date de la Nuit du Doute

Dans les régions sahariennes, le Nord de Béchar, le Nord Sahara et la région des Oasis connaîtront un ciel voilé à localement couvert, accompagné de quelques averses orageuses. Le reste du Grand Sud bénéficiera d’un temps généralement dégagé à partiellement voilé.

Enfin, côté températures, les maximales oscilleront entre 12 et 15 °C sur les régions côtières, entre 4 et 17 °C à l’intérieur du pays et entre 11 et 29 °C dans les régions sahariennes.