Perturbation du trafic aérien en France : les vols vers l’Algérie concernés

Le mouvement interprofessionnel en France se poursuit contre la reforme en France et le calvaire des voyageurs continuent dans les aéroports français. En effet, depuis plusieurs semaines, les passagers depuis et vers la France galèrent pour programmer leurs voyages.

Encore une fois, la direction de l’aviation civile en France publie un nouveau communiqué pour annoncer la prolongation de cette grève pour deux jours de plus. Notamment pour le jeudi et vendredi 30 et 31 mars 2023. Le communiqué en question annonce que le trafic aérien depuis et vers certains aéroports sera perturbé.

La grève se poursuit en France : le trafic aérien de nouveau perturbé

Dans son communiqué, la direction de l’aviation civile informe ces passagers que le trafic aérien depuis et vers ces aéroports sera perturbé pour la journée du 30 mars 2023. Il s’agit notamment de ceux de Paris Orly, Marseille, mais aussi celui de Toulouse.

Cependant, pour le vendredi 31 mars 2023, la DGAC en France annonce des perturbations des vols au niveau des aéroports de Paris Orly, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes et Bordeaux. La direction de l’aviation civile invite les passagers à reporter leurs voyages, notamment dans la mesure du possible.

#Perturbations | Mouvement social national interprofessionnel des 30 et 31 mars 2023. pic.twitter.com/hXHDPPIK3n — Direction générale de l'aviation civile 🇫🇷🇪🇺 (@DGAC) March 28, 2023

Grève en France : les vols vers l’Algérie perturbés

Côté compagnies aériennes, Air France a publié un communiqué. Dans lequel elle informe ses voyageurs du maintien de son programme des vols longs-courriers. Elle prévoit aussi d’assurer 8 sur 10 de ses vols depuis et vers l’aéroport de Paris Orly et certains aéroports français.

Sur leurs sites officiels, certains aéroports ont affiché quelques annulations des vols vers l’Algérie. Il s’agit notamment des liaisons suivantes :

Le vol V7 2678 de Volotéa, au départ de Marseille vers Tlemcen, prévu pour aujourd’hui 29 mars à 12h25;

Le vol VY 7991 de Vueling, au départ de Marseille vers Alger, prévu pour le 29 mars à 18h00;

Le vol TO7318 de Transavia, depuis l’aéroport de Lyon vers Tlemcen, prévu pour ce 29 mars à 14h50;

Le vol TO7308 de Transavia depuis Lyon vers Alger, prévu également pour e 29 mars à 18h50;

Le vol AH1010 d’Air Algérie, au départ d’Alger vers Paris Orly, prévu pour le 30 mars à 12h30;

Le vol AH1011 de la compagnie Air Algérie depuis Paris Orly vers Alger. Prévu pour le 30 mars à 14h00;

Le vol V7 2678 de Volotea, depuis Marseille vers Tlemcen. Notamment, celui programmé pour le 30 mars à 16h15;

Le vol VY 7991 de Vueling, programmé pour le 30 mars à 18 h 25 au départ de Marseille vers Alger;

Le vol V7 2658 de Volotea, au départ de Marseille vers Oran, prévu pour le 30 mars à 20h35;

Le vol TO7316, Lyon – Constantine, de Transavia, prévu pour le 30 mars à 12h40.

Par ailleurs, en plus de ces annulations, des retards ne sont pas à exclure durant ces deux jours de grève.

