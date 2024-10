Perturbation des vols Air Algérie : quelles sont les options proposées ?

Air Algérie a annoncé des perturbations de ses vols entre le 21 octobre et le 1er novembre 2024, en raison de circonstances imprévues échappant à son contrôle.

Afin de limiter les désagréments pour ses passagers, la compagnie aérienne a prévu quatre solutions adaptées aux besoins des voyageurs, permettant de réorganiser leurs trajets ou d’obtenir un remboursement. Voici les détails sur les options mises en place.

Adaptation des vols pour assurer le confort des passagers

La première option consiste à regrouper les vols annulés avec d’autres trajets existants, notamment sur les liaisons vers la France, où le taux de remplissage des avions reste faible pour certains créneaux.

En fusionnant ces vols, Air Algérie vise à réduire l’attente des passagers et à garantir un départ rapide vers leur destination. Les passagers pourront ainsi voyager plus rapidement tout en bénéficiant d’un trajet confortable.

En complément, des ajustements ont été apportés pour certains horaires de vols. Les vols programmés entre le 21 octobre et le 31 octobre entre 10h00 et 13h00, ainsi que ceux du 1er novembre entre 8h30 et 14h30, sont concernés par ces changements.

Cela permettra de mieux répondre à la demande tout en optimisant l’utilisation des ressources de la compagnie.

Flexibilité des horaires : avancer ou reporter le vol

Pour les passagers qui ne souhaitent pas prendre part aux vols regroupés, deux autres options sont disponibles : avancer la date de leur vol ou la reporter.

Cette flexibilité permet aux clients de réorganiser leur voyage en fonction de leurs disponibilités et de leurs préférences. Que ce soit pour partir plus tôt ou plus tard, Air Algérie s’engage à faciliter les démarches pour garantir un voyage dans les meilleures conditions.

Ces solutions visent à offrir aux voyageurs une alternative pratique et personnalisée, afin qu’ils puissent adapter leurs plans sans frais supplémentaires.

Remboursement intégral : une garantie de satisfaction

Pour les passagers qui ne trouvent pas satisfaction dans les options proposées, Air Algérie offre la possibilité de se faire rembourser intégralement le prix du billet.

Ce remboursement se fera sans frais ni taxes supplémentaires, une mesure exceptionnelle mise en place pour prendre en compte la gêne occasionnée par ces perturbations indépendantes de la volonté de la compagnie.

En plus des ajustements, la compagnie aérienne assure une prise en charge continue de ses clients. Les passagers sont invités à contacter le centre d’appels 24 heures sur 24 via le numéro 3302, ou à se rendre dans les agences commerciales pour plus de précisions.