Perturbation des vols Air Algérie depuis Londres: les raisons dévoilées

Ces derniers temps, le secteur aérien a connu un sérieux chaos au niveau international et le facteur humain en est la cause principale. En effet, la pénurie de la main d’œuvre et le durcissement des conditions de travail se font ressentir de plus en plus dans plusieurs aéroports européens, notamment celui de Heathrow à Londres.

Il y a quelques jours, la compagnie nationale aérienne a annoncé que son programme de vols au départ de l’aéroport de Houari Boumediene vers celui de Heathrow à Londres pourrait subir quelques perturbations, à compter du 22 juillet prochain. Air Algérie a justifié ces dernières par la saturation de cet aéroport vis-à-vis du trafic international, sans pour autant donner plus de précision sur la nature de ses perturbations.

Par ailleurs, il convient de rappeler que ce plus grand aéroport britannique a fait objet, la semaine dernière, de plusieurs annulations concernant ses vols internationaux. Les décisions de cette enceinte aéroportuaire ne s’arrêtent pas à ce niveau. Quelques instructions ont été adressées à plusieurs compagnies aériennes, et ce afin de limiter le nombre de voyageurs vers sa destination.

Perturbation des vols Alger – Londres Air Algérie : les raisons dévoilées

Comme plusieurs autres compagnies aériennes, Air Algérie fait face à un sérieux problème concernant sa ligne vers l’aéroport de Londres. En effet, en raison de quelques travaux au niveau de cette structure aéroportuaire, le transporteur aérien national est contraint de changer de terminal.

Selon les informations dévoilées par l’arabophone Ennahar, Air Algérie n’a toujours pas engagé une entreprise d’assistance pour la prise en charge de ses vols au niveau de ce nouveau terminal. Dans la mesure où, toutes ces dernières ont été sollicitées par d’autres compagnies aériennes. Rappelons le, la direction de l’aviation civile britannique a fixé le 20 juillet comme dernier délai pour ces transporteurs aériens, afin de trouver une vraie solution leur permettant d’assurer l’intégralité de leurs programmes dans de meilleures conditions.

Ainsi, Air Algérie fait face aujourd’hui à une véritable impasse et s’est lancée dans une course contre la montre afin de trouver une issue à cette problématique. Cependant, à défaut de temps, la compagnie nationale aérienne ne dispose que d’un choix, notamment celui de changer d’aéroport, dans le cas où elle ne trouve pas d’entreprise d’assistance pour assurer ses services.