Perturbation de l’Eau à Alger : Des responsables de SEAAL limogés

Les directeurs de la distribution et de la production de la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) ont été limogés.

Suite aux perturbations enregistrées dans certains quartiers de la capitale, le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi a mis fin, vendredi, aux fonctions des directeurs de la distribution et de la production de la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) et a chargé le directeur des ressources en eau de la wilaya d’Alger.

Les raisons du limogeage

Le communiqué du ministère a précisé, « Suite aux perturbations enregistrées dans certains quartiers d’Alger, le ministre des Ressources en eau a mis fin aux fonctions des directeurs de la distribution et de la production de la SEAAL et a chargé le directeur des ressources en eau de la wilaya d’Alger d’assurer la gestion sous l’autorité du wali d’Alger ».

À noter que, les habitants de la capitale, ont appris ces dernières semaines à vivre au rythme des coupures de l’eau potable, durant plusieurs heures et jours