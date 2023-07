5 personnes arrêtées pour le meurtre d’un postier à Adrar

Le juge d’instruction du tribunal d’Adrar a décidé de placer en détention provisoire cinq personnes après leur implication dans l’assassinat d’un facteur dans le quartier d’adga.

Selon le communiqué du tribunal publié aujourd’hui, dimanche, les cinq personnes ont été présentées au parquet. Les deux premières personnes ont été impliquées dans un acte de meurtre prémédité, qui a entraîné la mort du responsable d’un bureau de poste.

Elles sont également accusées d’avoir formé une association dans le but de préparer et commettre un meurtre prémédité ainsi qu’un vol, dans des circonstances aggravantes.

Les troisième et quatrième personnes ont été poursuivies pour avoir formé une association dans le but de préparer un crime, d’avoir participé à un meurtre prémédité et d’avoir aussi commis un vol dans des circonstances aggravantes.

Quant à la cinquième personne, elle est accusée d’avoir dissimulé des objets volés ou provenant d’un crime et de ne pas avoir signalé le crime.

Suite à leur comparution devant le juge d’instruction près du Tribunal d’Adrar, des mandats de dépôt ont été demandés pour tous les prévenus.

Adrar parmi les villes les plus chaudes du monde

Un site international spécialisé dans les relevés de température a récemment classé deux wilayas algériennes parmi les villes les plus chaudes du monde au cours des dernières 24 heures.

Selon la dernière mise à jour du site « Eldoradowheather », les wilayas d’Adrar et de Tindouf ont enregistré des températures record, tout comme 15 autres villes à travers le monde. Adrar s’est classée à la dixième place mondiale avec une température de 45,8 degrés Celsius, tandis que la wilaya de Tindouf a pris la quinzième place avec une température de 45,5 degrés Celsius.

Il est important de noter que ces données sont basées sur les relevés effectués par le site « Eldoradowheather » et reflètent les températures enregistrées au cours des dernières 24 heures dans ces régions. Les conditions météorologiques peuvent varier et il est essentiel de prendre des précautions appropriées pour faire face à des températures extrêmes.