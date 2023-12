« Personne n’osera saboter l’Industrie algérienne », Tebboune (vidéo)

Inaugurant la 31ᵉ édition de la Foire de la Production Algérienne (FPA), le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a salué les progrès que l’Industrie mécanique algérienne réalise.

En effet, le Président de la République a donné le coup d’envoi de la 31ᵉ édition de cette foire dédiée à la production nationale qui se tient au Palais des Expositions Pins Maritimes, Alger, du 14 au 23 décembre.

Au stand d’IRIS, M. Abdelmadjid Tebboune a tenu à rassurer les représentants de la marque en indiquant qu’il est au courant du blocage subi dans le passé, « Personne n’osera saboter l’Industrie algérienne, vous êtes sous la protection de l’État », dit le Président Tebboune.

Au stand du complexe sidérurgique « Tosyali », et après avoir suivi une présentation sur le développement du processus de production au sein du complexe, Tebboune a indiqué que l’entreprise peut « monter à 5 millions de tonnes et peut-être même plus avec le lancement de Gara Djebilet ».



Foire de la Production Algérienne 2023 : l’Industrie mécanique, la locomotive de l’Industrie nationale

Au stand de Fiat Algérie, le président de la République a salué le partenariat algéro-italien, tout en affirmant l’importance accordée par l’État aux industries mécaniques et leur contribution dans le tissu industriel national.

« Nous sommes sur la bonne voie », a dit le Président Tebboune lors de l’inauguration de la 31ᵉ édition de la Foire de la Production Algérienne.

Soulignant l’importance accordée à ce secteur, le Président de la République a ajouté, « l’Industrie mécanique doit tirer l’Algérie vers le haut du point de vue industriel ».



Par ailleurs, Tebboune a assuré que « le tissu industriel algérien est en train de progresser grâce à beaucoup d’opérateurs locaux qui ont pris l’initiative d’investir dans le domaine de l’Industrie ».