Personnalités les plus riches du Maghreb : un algérien en première position

Issad Rebrab, le célèbre homme d’affaires algérien, se positionne comme la personnalité la plus riche du Maghreb en 2022 selon le média Billionaires Africa. Le fondateur de Cevital devance le premier ministre marocain, Aziz Akhannouch.

En troisième position se trouve le tunisien Ismaïl Ben Mabrouk, un des dirigeants du groupe Mabrouk, un groupe familial tunisien principalement implanté dans l’agroalimentaire, la grande distribution, l’automobile et la banque. Avec une fortune estimée à 5,2 milliards dollars, Rebrab prend la tête du Top 3 des fortunes maghrébines.

| À LIRE AUSSI : Classement Forbes: la fortune de la famille Rebrab dans le top 5 arabe

Au niveau du monde arabe, la famille du propriétaire du groupe Cevital se trouve dans le top 5 des plus grandes fortunes arabes. Avec plus de 25 filiales dans plusieurs domaines (l’immobilier, la logistique, la grande distribution), la famille Rebrab s’est ainsi dressée parmi les premiers.

Rebrab perd 500 millions de dollars en 2023

La valeur nette de la fortune du milliardaire algérien a baissé d’un demi-milliard de dollars depuis le début de l’année 2023. C’est via un article du même média, datant de février dernier, qu’on apprend qu’en raison d’une réévaluation des participations privées dans le groupe Cevital, l’homme d’affaires a vu sa fortune chuter.

Selon le site Forbes, l’homme le plus riche d’Algérie et le septième homme le plus riche d’Afrique, est passé de 5,1 milliards de dollars au 1er janvier à 4,6 milliards de dollars au mois de février.

| À LIRE AUSSI : Le dossier « EvCon » refait surface : Rebrab bientôt devant la justice

Au début de l’année, Cevital avait reçu l’approbation d’un tribunal algérien pour construire un méga-complexe touristique dans la station balnéaire de Tichy à Bejaia.

Le projet avait été interrompu en raison d’un litige foncier en 2015. Enfin, sa réalisation devrait bénéficier à l’économie de la région et contribuer à la promotion de l’Algérie en tant que destination touristique.