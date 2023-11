Personnalités les plus influentes – France: les natifs d’Algérie en 1ʳᵉ place (Who’s Who)

Dans sa version française, le célèbre annuaire rouge des personnalités les plus influentes, Who’s Who, vient de publier son dernier numéro 2024, sorti le 14 novembre 2023. Ce classement recueille, aujourd’hui, les biographies de plus de 20 000 personnalités dans toute la France.

Who’s Who est considéré comme une légion d’honneur pour certains et un signe de réussite pour d’autres. On n’est pas candidats pour être choisi de figurer dans ce célèbre livre, mais ces personnalités sont repérées grâce à des critères éditoriaux totalement indépendants d’une simple candidature.

374 personnalités d’origine algérienne figurent dans la liste de Who’s Who

Selon les derniers chiffres dévoilés par l’annuaire Who’s Who, parmi les 20 000 personnalités citées, 2000 sont nés en dehors de la France. Les étrangers originaires du Maghreb sont les plus présents dans la liste des personnalités étrangères les plus influentes en France.

En effet, les personnalités nées en Algérie, au Maroc et en Tunisie devancent largement les autres. D’ailleurs, le nombre de personnes d’origine algérienne qui figure dans la liste française de Who’s Who atteint les 374 noms, le plus important nombre jusqu’à présent.

Ces membres de la diaspora devancent ainsi les Marocains qui sont au nombre de 287 personnes inscrites au célèbre annuaire, et les Tunisiens qui occupent la troisième place de cette liste avec 146 personnes. Par ailleurs, dans cette bible des « gens qui comptent », les femmes sont peu nombreuses. Dans l’édition 2024, la proportion des femmes parmi les 5000 nouveaux entrants s’élève seulement à 30.6%.

Dans ce sillage, le patron de ce magazine, Franck Papazian, à l’occasion du 70 ans anniversaire de sa création, promet un travail de rééquilibrage pour améliorer la présence des femmes dans ce grand livre.

