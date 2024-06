Persistance de la pluie, hausse du mercure… Quel temps fera-t-il en Algérie 5 juin ?

Le début de ce mois de juin continue de se distinguer par une météo contrastée à travers les différentes régions du pays. En effet, ce début de mois s’annonce sous le signe de la diversité, avec une alternance de périodes ensoleillées et d’averses orageuses. Pour ce mercredi, nos regards se tournent vers le ciel pour découvrir ce que la météo nous réserve et à quel temps nous devons nous préparer ! Restez informés et préparez-vous aux éventuels caprices de la météo !

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) maintiennent une vigilance jaune pour des risques de pluies et d’orages dans les wilayas de Souk-Ahras, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, El-Bayadh, Khenchela, Biskra, et Naâma. En dépit de ces alertes, le temps semble se stabiliser dans les autres régions du pays.

Outre ces risques de pluies, Météo Algérie a aussi prévu un temps relativement chaud, voire chaud, sur les régions intérieures de l’Ouest du pays. Selon la même source, les températures maximales varieront considérablement selon les régions. Sur les régions côtières, elles oscilleront entre 22 et 31 °C. Dans les régions intérieures, elles se situeront entre 27 et 38 °C, tandis que dans les régions sahariennes, elles atteindront des valeurs plus élevées, allant de 30 à 46 °C.

Bulletin météo du 5 juin : quelles sont les prévisions en Algérie ?

Le bulletin météo de ce mercredi 5 juin prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions Nord, avec le développement de foyers orageux isolés dans l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès durant l’après-midi et la soirée. Ces orages pourraient entraîner quelques averses de pluie, en particulier sur les Aurès.

Dans les régions sahariennes, l’ONM annonce un ciel dégagé à partiellement voilé, avec des foyers orageux isolés se développant l’après-midi et la soirée, de l’extrême Sud vers le Hoggar et le Tassili, pouvant apporter quelques pluies locales.