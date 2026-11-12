Permis probatoire en Algérie : 80 km/h maximum, même sur autoroute, et 10 000 DA d’amende

Vous venez de décrocher votre permis ? Pendant deux ans, vous ne roulez pas tout à fait comme les autres. Vitesse limitée à 80 km/h, même sur l’autoroute, signe obligatoire sur la voiture, amendes salées : voici tout ce qui attend les jeunes conducteurs avec le nouveau code de la route.

Permis probatoire en Algérie : de quoi s’agit-il ?

Le permis en poche, beaucoup de jeunes conducteurs pensent pouvoir prendre la route comme tout le monde. En réalité, les deux premières années obéissent à des règles particulières. C’est la période probatoire, une sorte de période d’essai qui s’applique à tout nouveau titulaire du permis, quel que soit son âge.

Le nouveau code de la route, entré en vigueur en mai 2026, a maintenu ce dispositif. Il vise les conducteurs les moins expérimentés, plus exposés aux accidents. Pendant ces deux années, ils doivent respecter une vitesse réduite et signaler leur statut sur leur véhicule.

Au bout de deux ans, le jeune conducteur obtient un permis définitif. À une condition : ne pas avoir commis d’infraction ayant entraîné le retrait de son permis. La période probatoire est donc aussi une période de vigilance.

Quelle est la vitesse maximale pour un jeune conducteur en Algérie ?

C’est la règle qui surprend le plus : un jeune conducteur ne doit jamais dépasser 80 km/h. Peu importe la route, peu importe la limitation affichée. Sur l’autoroute Est-Ouest, où les autres automobilistes peuvent rouler bien plus vite, il reste à 80 km/h.

Cette limite s’applique pendant les deux premières années de permis. Elle s’ajoute aux limitations habituelles : en ville, le jeune conducteur reste à 50 km/h comme tout le monde. Par temps de pluie, les vitesses baissent aussi pour tous les conducteurs, jusqu’à 40 km/h en agglomération.

Cette règle peut sembler contraignante sur les longs trajets. Elle laisse pourtant au conducteur novice plus de temps pour réagir face à un imprévu. Mieux vaut donc prévoir un peu plus de temps de route pendant ces deux années.

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Combien coûte un excès de vitesse en permis probatoire ?

Rouler au-dessus de 80 km/h coûte cher à un jeune conducteur : 10 000 dinars d’amende. Le nouveau code de la route classe cette infraction parmi les contraventions les plus lourdes. Elle est punie aussi sévèrement que le non-respect d’un stop, d’un sens interdit ou d’une priorité.

Les contrôles ne se limitent pas aux barrages de police ou de gendarmerie. Le code de la route prévoit aussi des radars fixes et mobiles. Un jeune conducteur qui roule à 100 km/h sur l’autoroute s’expose donc à une amende, même s’il respecte la limitation affichée pour les autres.

En cas de grand excès de vitesse, les sanctions peuvent devenir plus lourdes encore, comme pour tous les conducteurs. Notre article sur les amendes du nouveau code de la route détaille tous les montants prévus.

Faut-il mettre un signe sur sa voiture quand on est jeune conducteur ?

Oui, un jeune conducteur doit signaler sa limitation à 80 km/h sur le véhicule qu’il conduit. Ce dispositif, amovible, prévient les autres automobilistes qu’un conducteur novice est au volant. Il les invite à plus de patience, notamment lors des dépassements.

Oublier ce signe coûte 4 000 dinars d’amende. C’est une contravention moins lourde que l’excès de vitesse, mais facile à éviter. Le modèle du dispositif et la façon de le poser sont fixés par la réglementation.

Comme il est amovible, le signe suit le jeune conducteur d’une voiture à l’autre. Il doit donc le poser dès qu’il emprunte la voiture d’un parent ou d’un ami. Il peut ensuite le retirer lorsqu’un conducteur expérimenté reprend le volant.

Peut-on passer un autre permis pendant ses deux premières années ?

Non, un conducteur en période probatoire ne peut pas passer un permis d’une autre catégorie. Un jeune titulaire du permis B devra donc attendre deux ans avant de tenter le permis poids lourd ou le permis transport de personnes. La règle vise à éviter qu’un conducteur peu expérimenté prenne trop vite le volant de véhicules lourds.

Ce délai compte pour les jeunes qui visent un métier du transport, comme chauffeur de bus ou de camion. Ils doivent l’intégrer dans leur projet professionnel dès l’obtention du permis B. Les auto-écoles peuvent les aider à organiser leur calendrier.

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Peut-on perdre son permis probatoire ?

Oui, et la sanction peut être radicale. Si un jeune conducteur cause un accident mortel pendant sa période probatoire, la justice doit obligatoirement annuler son permis. Le juge ne dispose d’aucune marge : l’annulation est automatique.

Le conducteur doit alors attendre 18 mois avant de pouvoir demander un nouveau permis. Il devra ensuite repasser toutes les épreuves, et recommencer une nouvelle période probatoire. À cela s’ajoutent les peines prévues pour l’homicide involontaire, plus lourdes encore en cas d’alcool ou de drogue.

Le permis annulé doit être remis aux services du ministère de l’Intérieur. Refuser de le rendre expose à de nouvelles sanctions. Ces règles rappellent que la prudence reste la meilleure protection pendant les deux premières années.

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Comment obtenir son permis probatoire en Algérie ?

Après la réussite à l’examen, le candidat dépose un dossier pour obtenir son permis probatoire. Il doit notamment fournir un formulaire, une fiche de résidence, un certificat médical et deux photos d’identité. Le dossier comprend aussi la carte du groupe sanguin et le certificat d’aptitude provisoire remis par l’examinateur.

Un timbre ou une quittance de 1 000 dinars est également demandé, selon le ministère de l’Intérieur. Le permis probatoire est valable deux ans. À son terme, le conducteur peut obtenir son permis définitif.

Qu’est-ce qui change pour les jeunes conducteurs avec le nouveau code de la route ?

Le nouveau code de la route, publié au Journal officiel en mai 2026, a remplacé la loi de 2001. Il conserve la période probatoire de deux ans et la limite de 80 km/h. Mais il fixe désormais clairement les amendes réservées aux jeunes conducteurs : 4 000 dinars pour l’oubli du signe, 10 000 dinars pour l’excès de vitesse.

Contrairement à une idée répandue, le nouveau code ne crée pas de permis à points. Il met en place un système informatique qui relie les fichiers des infractions, des permis et des cartes grises. Les infractions de chaque conducteur pourront ainsi être suivies plus facilement.

Certaines règles pratiques, comme la limite de 80 km/h, relèvent encore des anciens textes d’application, qui restent valables en attendant les nouveaux. Ces futurs textes pourront préciser certains points. Mieux vaut donc suivre leur publication dans les prochains mois.

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Jeunes conducteurs en Algérie : les questions fréquentes

Combien de temps dure le permis probatoire en Algérie ?

Le permis probatoire dure deux ans pour tout nouveau titulaire du permis, quel que soit son âge. À son terme, le conducteur obtient un permis définitif s’il n’a commis aucune infraction ayant entraîné un retrait.

Un jeune conducteur peut-il rouler à 120 km/h sur l’autoroute ?

Non, un jeune conducteur ne doit pas dépasser 80 km/h, même sur l’autoroute. Cette limite s’applique pendant les deux premières années de permis.

Quelle amende pour un excès de vitesse en permis probatoire ?

Un jeune conducteur qui dépasse la vitesse qui lui est réservée paie une amende de 10 000 dinars. C’est l’une des contraventions les plus lourdes du code de la route.

Quelle amende si l’on oublie le signe jeune conducteur ?

Oublier de signaler sa limitation de vitesse sur le véhicule coûte 4 000 dinars d’amende. Le dispositif est amovible et doit suivre le jeune conducteur dans chaque voiture qu’il conduit.

Le nouveau code de la route crée-t-il un permis à points ?

Non, le code de la route de 2026 ne crée pas de permis à points. Il met en place un système informatique qui relie les fichiers des infractions, des permis et des cartes grises.