Permis pour vélos et motos électriques : ce qu’exige la Gendarmerie selon la puissance

Vous pensez qu’un vélo électrique se conduit sans aucun document officiel ? Détrompez-vous. C’est une idée reçue largement répandue, souvent entretenue par certains vendeurs en ligne qui n’hésitent pas à affirmer, pour booster leurs ventes, qu’aucun permis n’est exigé. Pourtant, cette légende urbaine pourrait bien vous coûter cher.

Dans un récent communiqué publié sur sa page Facebook officielle, Tariki, la Gendarmerie Nationale a tenu à remettre les pendules à l’heure : selon la puissance de votre engin, un permis ou une autorisation est désormais strictement obligatoire

En effet, contrairement à la croyance populaire suggérant que les engins électriques seraient exemptés de régulation, la Gendarmerie rappelle que leur usage est strictement encadré. Selon les dispositions de l’article 04 du décret exécutif n° 25-169 (modifiant le décret 04-381 relatif aux règles de la circulation), les exigences légales varient désormais selon la puissance du moteur.

Vélos électriques : Faut-il un permis ? Ce que dit la loi selon la puissance de votre engin

Pour permettre aux citoyens de se mettre en conformité et d’éviter des sanctions, le communiqué détaille la classification suivante :

Puissance inférieure à 4 kW : Une autorisation délivrée par le wali est requise pour circuler.

délivrée par le wali est requise pour circuler. Puissance entre 4 kW et moins de 15 kW : Le conducteur doit impérativement être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie A1 .

de conduire de la . Puissance supérieure à 15 kW : Pour ces engins, le permis de conduire de catégorie A est une obligation stricte. Il s’agit du permis moto classique, indispensable pour piloter les véhicules à deux roues les plus performants du marché.

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La Gendarmerie Nationale insiste sur l’importance du respect de ces catégories. Ce cadre réglementaire ne vise pas seulement à organiser le trafic, mais constitue une condition essentielle pour garantir la sécurité de tous les usagers de la route. Le non-respect de ces directives expose les contrevenants à des sanctions fermes prévues par la législation en vigueur.

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Cette mise au point rappelle l’importance de s’informer auprès de sources fiables. À ce titre, la plateforme Tariki, vitrine numérique de la Gendarmerie Nationale, s’impose désormais comme un outil de service public incontournable.

Très réactive, la page ne se limite pas aux simples rappels à l’ordre ; elle assure une veille constante, informant les usagers en temps réel sur l’état du trafic, les conditions météo et les évolutions législatives. Un réflexe numérique devenu essentiel pour tout conducteur algérien souhaitant concilier mobilité et légalité.