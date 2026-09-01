Étudiants algériens au Canada : le montant minimum requis augmente, les nouveaux seuils dévoilés

Projeter de faire ses études supérieures au Canada demande une préparation financière accrue. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) vient de revoir à la hausse le montant minimal requis pour subvenir à ses besoins sur place. Frais de subsistance, critères de sélection et nouvelles exigences financières : découvrez ce que change cette mise à jour officielle pour votre permis d’études.

Les candidats algériens au permis d’études canadien doivent revoir leur budget prévisionnel. Afin de garantir l’autonomie financière des étudiants internationaux durant leur séjour, les autorités canadiennes ont révisé à la hausse la capacité financière minimale exigée.

C’est officiel depuis ce mardi 1er septembre 2026 : les candidats internationaux à un permis d’études canadien doivent désormais justifier d’une capacité financière revue à la hausse pour couvrir leurs frais de subsistance. Cette mise à jour s’applique dès aujourd’hui à l’ensemble des nouvelles demandes d’immigration étudiante.

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Permis d’études au Canada : augmentation du montant minimum requis dès aujourd’hui

Comme le rapporte le site Immigrer.com, le montant minimal de subsistance requis par IRCC franchit une nouvelle étape : la somme exigée pour un étudiant seul augmente de 22 895 dollars à 23 448 dollars par an. Cette hausse de 553 dollars (+2,4 %) porte exclusivement sur les frais de subsistance : elle exclut les droits de scolarité ainsi que les frais de transport depuis le pays d’origine.

La grille budgétaire s’alourdit à mesure que la taille du foyer augmente. Désormais, une famille de deux personnes devra justifier de 29 192 dollars, un montant qui s’élève à 35 888 dollars pour trois personnes et à 43 572 dollars pour un foyer de quatre. Les exigences financières se poursuivent avec des seuils fixés à 49 419 dollars pour cinq personnes, 55 736 dollars pour six et 62 054 dollars pour sept. Chaque membre de la famille additionnel nécessitera d’ajouter 6 318 dollars à la somme globale.

Les dossiers déposés jusqu’au 31 août 2026 inclus demeurent régis par l’ancien barème, soit un montant exigé de 22 895 dollars pour un candidat individuel.

Une hausse encore plus marquée pour les étudiants au Québec

Le Québec fait exception : en vertu du Certificat d’acceptation du Québec (CAQ), la province impose sa propre grille d’exigences financières.

Depuis le 1er janvier 2026, l’exigence financière pour une personne seule au Québec s’élève à 24 617 dollars par an. Auparavant fixé à 15 508 dollars, ce seuil a subi une envolée spectaculaire de 58,7 %, représentant un surcoût de 9 109 dollars pour les étudiants.

Le Québec justifie ce rattrapage financier par la réalité économique actuelle : l’objectif est d’aligner la preuve de fonds sur les dépenses réelles liées au logement, à l’alimentation, aux transports et à la couverture santé.

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