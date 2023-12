Permis d’études pour Algériens : l’ambassade du Canada annonce une nouvelle mesure

Nombreux sont les Algériens qui envisagent de poursuivre leurs études au Canada. Cependant, pour ce faire, ces étudiants sont appelés à compléter plusieurs procédures administratives pour préparer leur arrivée sur le sol canadien.

Dans ce sillage, l’ambassade du Canada en Algérie vient de publier un nouveau communiqué à l’adresse des étudiants algériens, établis au Canada.

En effet, dans une nouvelle publication, mise en ligne sur sa page officielle, l’ambassade du Canada en Algérie informe qu’à partir du 1ᵉʳ décembre 2023, les étudiants qui souhaitent formuler une demande de permis d’études au Canada sont appelés à remplir un nouveau formulaire.

La représentation diplomatique du Canada en Algérie, que les étudiants qui présentent leur demande à partir du compte sécurisé de l’IRCC, sont dans l’obligation de remplir cette nouvelle version de ce formulaire. Les demandes formulées à partir de l’ancienne version ne seront pas acceptées.

Reminder: Starting December 1, 2023, a new version of the study permit application form (IMM1294) is available. If you’re applying through the IRCC secure account, this version must be used to submit study permit applications. Applications submitted on or after December 1, 2023…

— IRCC (@CitImmCanada) December 4, 2023