Permis d’études : le Canada augmente ses exigences financières

Le Canada a décidé de changer ses conditions pour les étudiants étrangers qui souhaitent voyager au Canada pour poursuivre leur cursus. Le ministre l’immigration, Marc Miller, a annoncé une hausse significative des exigences financière pour les étrangers sollicitant un permis d’études.

Dans ce sillage, le ministre canadien de l’immigration a fait savoir que cette mesure vise à mieux préparer les étudiants algériens à affronter le cout de la vie qui ne cesse d’accroître au Canada.

Starting January 1, 2024, the cost-of-living financial requirement for study permit applicants will be raised to ensure that international students are better prepared for life in Canada. This threshold will be adjusted each year, similarly to other immigration programs. Learn… pic.twitter.com/AMlS80zc2Y

— IRCC (@CitImmCanada) December 7, 2023