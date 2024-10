Permis d’études en Europe : les Algériens dans le top 10 des bénéficiaires en 2023

Les pays membres de l’Union européenne ont délivré un total de 450 777 titres de séjour à des étudiants et chercheurs non-européens en 2023. Les Algériens figurent dans le classement des dix premiers bénéficiaires.

Ce chiffre se traduit par une hausse de 6.8% par rapport aux 421 974 autorisations de séjour ont été octroyées aux ressortissants des pays tiers en 2022.

Voici le nombre de titres de séjour octroyés aux Algériens en 2023

Selon les données publiées par Eurostat, l’Office des statistiques d’Europe, le nombre de permis de séjour délivré pendant la période allant de 2021 jusqu’en 2024, a connu une hausse exceptionnelle de 35.9% par rapport aux données de l’année 2021.

En 2023, les ressortissants indiens ont reçu un total de 50 308 autorisations de séjour dans l’un des pays de l’Union européenne. Les Marocains et les Chinois viennent compléter ce podium avec respectivement 46 989 et 21 871 autorisations reçues.

Les étudiants algériens ont quant à eux reçu 13 321 titres de séjour en Europe au cours de l’année 2023. Ils arrivent, ainsi, en 7ᵉ place de ce top 10 des bénéficiaires des titres de séjour pour études.

Titre de séjour en Europe pour études : voici le top 10 des bénéficiaires

La liste des dix nationalités ayant obtenu le plus de titres de séjour pour études est la suivante :

Indiens avec 50 308 autorisations, soit 11.2% ;

Les Chinois, 46 988 titres de séjour, 10.4% ;

Les Marocains, 21 871 permis de séjour, 4.9 % ;

Les Américains, qui ont reçu 20 726 autorisations, soit 4,6 % du total ;

les Turcs – 16 972 (3,8 %) ;

Russes – 15 127 (3,4 %) ;

Algériens – 13 321 (3 %) ;

Tunisiens – 10 609 (2,4 %) ;

Colombiens – 10 289 (2,3 %) ;

Camerounais – 9 343 (2,1 %).

Les données d’Eurostat montrent aussi que l’Allemagne fait partie des pays qui ont délivré le plus de permis d’études en 2023. En effet, le gouvernement allemand a octroyé 144 464 permis d’études à des citoyens non européens, devenant ainsi le pays qui a accordé le plus grand nombre d’autorisations.

Par ailleurs, la France arrive en deuxième place avec un nombre important de 116950 autorisations d’études, suivie par l’Espagne qui a délivré 55 436 permis de séjour pour études. Les Pays-Bas et la Suède sont les quatrième et cinquième pays ayant délivré le plus de permis, avec respectivement 27 922 et 13 910 permis de séjour à des fins d’études.

Contrairement à ces pays, Malte a délivré moins de 50 permis de séjour à des étudiants non-européens, devenant, par ce chiffre, le pays le plus fermé aux étudiants internationaux au cours de l’année dernière.

