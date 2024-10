Permis de travail saisonnier en Europe : quelle place pour les Algériens ?

Le travail saisonnier représente une opportunité précieuse pour les étrangers souhaitant acquérir de l’expérience en Europe tout en bénéficiant de conditions de séjour temporaires.

Le travail saisonnier attire chaque année de nombreux étrangers en Europe, qui viennent renforcer les effectifs des secteurs nécessitant une main-d’œuvre temporaire. Que ce soit dans l’agriculture, le tourisme ou d’autres secteurs saisonniers, la demande pour ces travailleurs connaît une augmentation significative. En 2023, l’Union européenne a délivré 191 840 permis de travail saisonnier, marquant une croissance de 70,3 % au cours des cinq dernières années.

En 2023, les ressortissants algériens n’ont obtenu que 155 permis de travail saisonnier dans toute l’Union européenne, selon les données d’Eurostat. Bien qu’il s’agisse d’une légère amélioration par rapport à 2022, où seulement 94 Algériens avaient reçu ce type de permis, ce chiffre reste modeste en comparaison avec d’autres nationalités.

L’Italie a délivré la majorité de ces permis (149), tandis que les six autres se répartissent entre la France, l’Autriche et la Finlande, avec deux permis accordés par chacun de ces pays.

La France et l’Italie, principaux pourvoyeurs de permis

L’Italie se positionne comme le principal pays d’accueil pour les travailleurs saisonniers algériens.

En 2023, le gouvernement italien a délivré 73 536 permis de travail saisonnier, représentant 41,5 % de toutes les autorisations accordées dans l’UE, en réponse à la forte demande de main-d’œuvre dans les secteurs agricoles, où les besoins varient en fonction des récoltes.

Les opportunités en Italie restent donc les plus accessibles pour les Algériens cherchant un emploi saisonnier.

La France, quant à elle, se classe au deuxième rang avec 37 354 permis délivrés en 2023, soit 19,5 % du total européen. Toutefois, le nombre de permis accordés aux Algériens reste bien en deçà de ce que l’on observe pour d’autres nationalités.

D’autres pays européens, tels que la Croatie (17 869 permis), l’Espagne (12 554) et la Finlande (7 842), complètent le classement des cinq principaux pays pourvoyeurs de permis de travail saisonnier. Ensemble, ces nations représentent 80,8 % de tous les permis délivrés dans l’UE, ce qui laisse peu de marge de manœuvre aux Algériens pour diversifier leurs destinations de travail en dehors de l’Italie.

France et permis de travail : quelles sont les conditions ?

Pour les étrangers souhaitant travailler en France en tant que travailleurs saisonniers, il est possible d’obtenir une carte de séjour pluriannuelle spécifique. Cette carte permet de séjourner dans le pays pour une durée cumulée de six mois par an sur une période de trois ans, renouvelable. Toutefois, les demandeurs doivent remplir certaines conditions pour pouvoir bénéficier de ce titre de séjour.

Les Conditions d’éligibilité

Les candidats à la carte de séjour pluriannuelle travailleur saisonnier doivent remplir les critères suivants :

Nationalité étrangère : Le demandeur doit être un ressortissant étranger.

: Le demandeur doit être un ressortissant étranger. Travail saisonnier : Le travail effectué doit correspondre à des activités saisonnières, telles que définies par la réglementation française, et ne pas dépasser une durée cumulée de six mois par an.

: Le travail effectué doit correspondre à des activités saisonnières, telles que définies par la réglementation française, et ne pas dépasser une durée cumulée de six mois par an. Maintien du domicile à l’étranger : Le travailleur saisonnier doit s’engager à conserver son domicile principal à l’étranger. La carte de séjour ne permet pas de résider en France de manière permanente, sauf pour les périodes spécifiées par le permis.

: Le travailleur saisonnier doit s’engager à conserver son domicile principal à l’étranger. La carte de séjour ne permet pas de résider en France de manière permanente, sauf pour les périodes spécifiées par le permis. Contrat de travail saisonnier : Un contrat de travail d’une durée minimale de trois mois est requis. Ce contrat doit être validé par l’administration française, garantissant ainsi que le travail proposé correspond bien à un emploi saisonnier.

Quels sont les documents nécessaires ?

Pour obtenir la carte de séjour, les demandeurs doivent fournir les documents suivants :

Visa de long séjour : Il est impératif d’avoir un visa de long séjour mentionnant « travailleur saisonnier » pour pouvoir prétendre à la carte de séjour pluriannuelle.

: Il est impératif d’avoir un visa de long séjour mentionnant « travailleur saisonnier » pour pouvoir prétendre à la carte de séjour pluriannuelle. Contrat de travail saisonnier visé : Le contrat de travail doit avoir été validé par l’administration française. Il s’agit d’une condition essentielle pour prouver la nature saisonnière de l’emploi et la durée de travail prévue.

: Le contrat de travail doit avoir été validé par l’administration française. Il s’agit d’une condition essentielle pour prouver la nature saisonnière de l’emploi et la durée de travail prévue. Justificatif de maintien du domicile à l’étranger : Le demandeur doit prouver qu’il conserve son domicile principal hors de France pendant la durée de son séjour.

Il est important de noter que la carte de séjour pluriannuelle travailleur saisonnier ne permet pas d’effectuer une demande de regroupement familial. Les bénéficiaires de ce titre de séjour ne peuvent donc pas faire venir leur conjoint et leurs enfants en France dans le cadre de ce statut. Par ailleurs, le travailleur saisonnier ne peut séjourner en France que pendant les périodes prévues par son titre de séjour, ce qui l’oblige à passer les périodes entre les missions hors du territoire français.