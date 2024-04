Permis de travail et de séjour unique : l’UE adopte de nouvelles règles

L’Union européenne a précédemment fait part de sa volonté d’instaurer un nouveau permis de séjour et de travail unique, dédié pour les ressortissants non européens. Le Parlement et le Conseil européens sont parvenus à instaurer une directive permettant de combiner le titre de séjour et le permis de travail, sans avoir à se soumettre à des conditions étendues.

Adoptée en 2011 et soutenue en mars dernier, la directive vient d’être officiellement approuvée par l’Union européenne. Ce permis unique vise à attirer des travailleurs qualifiés pour venir travailler dans l’un des pays de l’espace Schengen, grâce à des conditions plus favorables.

L’Union européenne approuve la directive d’un permis unique pour les ressortissants des pays tiers

Dans le détail, cette nouvelle directive prévoit d’accorder aux ressortissants non européens un permis unique, leur donnant le droit de séjourner et de travailler en Europe. Elle a pour objectif de remédier aux lacunes de la migration légale et d’offrir des conditions plus favorables.

Cette nouvelle mise à jour apporte de nouvelles facilitations. Notamment, les ressortissants éligibles à ce permis unique seront dans l’obligation de passer par des procédures raccourcies. En outre, ils auront le droit de changer d’employeur et de profiter d’une période de chômage limitée.

Par ailleurs, les travailleurs qualifiés, issus des pays tiers, auront la possibilité d’entamer la procédure de demande de ce permis unique depuis leurs pays d’origine et depuis leurs pays de résidence, dans le cas d’un ressortissant résidant dans l’un des États Schengen.

De leur côté, les pays membres de l’Union européenne disposent d’un délai de trois mois pour valider ou pas la demande d’un permis unique, formulée par un ressortissant des pays tiers.

À LIRE AUSSI :

>> Immigration : l’UE veut instaurer un permis de travail et de séjour unique

>> Où partir en 2024 ? : l’Algérie dans la liste des destinations les moins chères