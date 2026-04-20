Permis de travail en Belgique : les règles changent dès le 1er mai 2026

À compter du 1er mai 2026, les procédures d’obtention du permis de travail en Belgique franchissent une étape décisive vers le tout-numérique. Les demandes pour les travailleurs frontaliers et les autorisations de courte durée devront désormais être soumises exclusivement en ligne. Cette réforme, validée par les autorités fédérales et régionales, marque la fin des dépôts physiques pour ces catégories.

À compter du 1er mai, l’introduction des dossiers devra obligatoirement s’effectuer via le portail numérique « Travailler en Belgique ».

Cette transition marque la fin programmée des envois par courrier électronique, bien qu’une flexibilité régionale soit maintenue durant une phase intermédiaire pour faciliter l’adaptation des usagers.

Nouvelle procédure numérique pour les permis de travail en Belgique

Attention au changement de réglementation : à partir du 1er mai 2026, les demandes de permis pour les contrats de courte durée et pour les frontaliers ne pourront plus être transmises par courriel. Ce basculement vers un nouveau mode de fonctionnement concerne la quasi-totalité des dossiers déposés sur le territoire belge.

Alors que la Flandre et Bruxelles imposent l’arrêt immédiat des demandes par courriel dès le lancement du nouveau système, la Wallonie propose plus de souplesse. Une phase de transition y est instaurée jusqu’au 31 août 2026, permettant le maintien temporaire des envois par e-mail dans certaines situations. Pour utiliser ce nouveau portail, la sécurité est de mise : les employeurs devront impérativement s’authentifier via l’application itsme ou leur eID (carte d’identité électronique).

Le nouveau guichet numérique centralise désormais tout le parcours lié au permis de travail. Les employeurs bénéficient d’un espace dédié pour soumettre leurs documents et suivre l’évolution de leurs demandes. La plateforme permet aussi de déléguer officiellement la gestion des dossiers à des mandataires, comme des sociétés de mobilité internationale ou des conseillers juridiques.

Le système intègre un dispositif de contrôle automatique qui confronte les informations fournies aux registres de la sécurité sociale. Cette étape cruciale permet de détecter sans délai les éventuelles incohérences ou les documents manquants, accélérant ainsi la phase de validation initiale.

Réduire les délais de traitement

L’automatisation du système promet un gain de temps considérable. Selon les estimations des autorités, le délai de traitement de certains dossiers pourrait chuter de six à trois semaines. Toutefois, cette rapidité exige une rigueur technique accrue : les documents doivent impérativement être au format PDF et ne pas excéder 10 Mo par fichier. Les employeurs sont invités à une vigilance particulière sur la compression de leurs pièces jointes pour prévenir tout rejet automatique par la plateforme.

Avec environ 48 000 frontaliers issus de France, du Luxembourg et des Pays-Bas, la mobilité transfrontalière est une réalité majeure en Belgique. Ces nombreux travailleurs sont eux aussi soumis aux nouvelles modalités de gestion des permis de travail.

Dans le cadre de ce nouveau système, le travailleur devient l’acteur principal de sa demande si son entreprise, établie à l’étranger, ne peut accéder au portail. Ce transfert de responsabilité concerne en priorité les sociétés internationales dont le siège n’est pas localisé sur le territoire belge.

À LIRE AUSSI :

🟢 Suisse : les Algériens en tête des expulsions, les mesures de renvoi en forte hausse



🟢 Titre de séjour en France : une proposition de loi pour faciliter l’obtention et le renouvellement

