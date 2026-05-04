Permis de construire : Le nouveau décret de Ghrieb qui signe la fin de la bureaucratie dans l’immobilier

Dans une démarche stratégique visant à assainir le climat des affaires en Algérie, le Premier ministre, Sifi Ghrieb, vient de signer un nouveau décret exécutif. Ce texte, qui marque un tournant dans la modernisation de l’urbanisme, promet une accélération sans précédent du traitement des dossiers, avec des délais désormais strictement encadrés.

En effet, le paysage de l’investissement en Algérie s’apprête à connaître une mutation profonde. Le décret exécutif n° 26-158 du 14 avril 2026, modifiant et complétant le décret de 2015, redéfinit les règles du jeu pour l’obtention des actes d’urbanisme. L’objectif est de bannir la bureaucratie et instaurer une transparence totale via la numérisation.

Fini l’attente : Ce qui change pour le calendrier de vos projets immobiliers

L’innovation majeure de ce texte réside dans l’imposition d’un calendrier rigoureux pour l’administration. Désormais, le traitement des demandes ne sera plus laissé à l’appréciation du temps bureaucratique :

Tous les 10 jours : Fréquence minimale des réunions d’étude des dossiers.

: Fréquence minimale des réunions d’étude des dossiers. 10 jours : Délai maximal pour l’étude de conformité.

: Délai maximal pour l’étude de conformité. 15 jours : Délai de réponse aux décisions de rejet.

: Délai de réponse aux décisions de rejet. 3 mois : Période fixe pour la régularisation de la conformité.

Cette accélération répond directement aux orientations de la nouvelle loi sur l’investissement, plaçant le Guichet Unique de l’Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement (AAPI) au cœur du dispositif.

L’« Accord Préalable » : Validez votre architecture avant d’engager des frais

Pour éviter les blocages techniques tardifs, le décret introduit le concept de « l’accord préalable ». Ce mécanisme permet aux investisseurs de soumettre leur projet architectural à un examen anticipé par les services d’urbanisme.

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Une étape cruciale qui permet de corriger les éventuelles anomalies avant l’engagement d’études détaillées coûteuses, garantissant ainsi une sécurité juridique et technique au promoteur.

Zéro papier, zéro bureaucratie : Vos démarches désormais 100% en ligne

Fini le parcours du combattant entre les différentes administrations. Le Guichet Unique centralise désormais les représentants des Domaines, de l’Environnement et de la Protection Civile.

Ainsi, le dépôt des dossiers franchit également le pas du digital : les investisseurs peuvent désormais soumettre leurs demandes soit en format papier, soit via une plateforme numérique dédiée.

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Un accusé de réception est systématiquement délivré, faisant foi de la date de dépôt et permettant un suivi en temps réel de l’avancement du dossier.

Certificat de conformité et recours : Les nouvelles règles de contrôle

La réforme ne s’arrête pas à l’octroi du permis. Le contrôle de conformité après réalisation est également fluidifié. En cas de litige ou de refus de certificat de conformité, l’investisseur dispose désormais d’un droit de recours devant la Commission nationale spécialisée.

En somme, ce nouveau cadre réglementaire confirme la volonté de l’État d’opérer une réforme structurelle du secteur de l’urbanisme. En intégrant le numérique et en imposant une culture de résultat à l’administration, l’Algérie pose les jalons d’un écosystème économique plus attractif et performant.