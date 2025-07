Permis de construire en Algérie : l’État s’attaque au chaos architectural

On les voit fleurir un peu partout, ces immeubles anonymes ou ces villas clinquantes qui semblent n’avoir aucun lien avec la terre où elles s’érigent. Cependant, l’architecture s’apprête à reprendre ses droits sur le béton en Algérie. Et l’identité régionale à s’inviter dans chaque projet de construction. Du plus modeste permis de bâtir jusqu’aux grands ensembles immobiliers.

C’est le message qu’a martelé Hakim Bey, directeur général de l’urbanisme et de l’architecture au ministère de l’Habitat, invité hier à la Chaine 3. Derrière ses mots, l’ambition est que chaque pierre posée dans le pays reflète, enfin, l’âme de sa région.

Permis de construire : l’identité architecturale, bientôt gravée dans le marbre des règles urbanistiques en Algérie

La tendance aux constructions anarchiques ou sans caractère régional ne sera plus tolérée. Hakim Bey l’a affirmé sans ambages : « Les constructions seront, désormais, tenues de respecter l’identité architecturale de chaque région ».

Cette volonté se traduit déjà dans les textes. Le décret 23/401, publié le 9 novembre 2023, oblige tous les acteurs du bâtiment, promoteurs privés ou publics, mais aussi particuliers, à intégrer des normes architecturales spécifiques à chaque zone géographique.

Concrètement, cela signifie que chaque commune, qu’elle se situe sur la bande littorale, dans l’intérieur du pays ou dans le Sud, devra définir son identité architecturale. Ces critères figureront dans les instruments d’urbanisme que le ministère prépare actuellement. De plus, même les permis de construire délivrés aux particuliers devront s’y conformer. « Cela va être appliqué même pour les permis de construire », a insisté Hakim Bey.

Urbanisme en Algérie : 47 pôles urbains en chantier pour bâtir des villes modernes et durables

Si la dimension esthétique et culturelle occupe désormais une place centrale, le ministère de l’Habitat ne perd pas de vue d’autres priorités. Hakim Bey a rappelé l’engagement de son secteur en faveur d’une architecture à la fois identitaire et durable. À cet effet, un milliard de dinars par wilaya est alloué pour financer les aménagements urbains et améliorer le cadre de vie des citoyens.

L’efficacité énergétique devient indissociable des nouvelles constructions. Selon le responsable, « le logement représente près de 40 % de l’énergie consommée par foyer ». En outre, aujourd’hui, « le double vitrage et le double cloison sont de rigueur dans les constructions », a-t-il précisé. Pour réduire la consommation énergétique et améliorer le confort thermique.

Cette orientation s’inscrit dans le développement de 47 pôles urbains à travers le pays, dont 16 chantiers débuteront dès cette année, intégrant la notion de développement durable et de construction responsable.

Enfin, pour réussir ce tournant, le ministère mise aussi sur la formation. « Des notions d’identité architecturale sont développées dans les universités et les écoles nationales », a souligné le responsable. Convaincu que ces efforts permettront à chaque région de préserver son caractère unique.