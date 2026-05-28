Permis de conduire : la Gendarmerie nationale rappelle à l’ordre les propriétaires de ces véhicules

Face à la multiplication des interrogations des usagers de la route concernant les catégories de permis de conduire requises pour les deux-roues, la page officielle « Tariki » de la Gendarmerie Nationale a publié un guide explicatif.

L’objectif est de clarifier la réglementation en vigueur en Algérie pour chaque type de cyclomoteur et de moto.

1. Les cyclomoteurs (Moins de 50 cm³)

Pour les véhicules légers à deux roues dont la cylindrée n’excède pas 50 cm³ (pour les moteurs à combustion interne), la législation prévoit des dispositions spécifiques :

Vitesse et puissance : Ce segment concerne les véhicules dont la vitesse par construction ne dépasse pas 45 km/h et dont la puissance maximale n’excède pas 4 kW (notamment pour les moteurs électriques).

et dont la puissance maximale n’excède pas (notamment pour les moteurs électriques). Réglementation : La conduite de ce type de véhicule nécessite une autorisation délivrée par la wilaya du lieu de résidence.

du lieu de résidence. Exception importante : En vertu de l’article 248 du décret exécutif 04-381, tout titulaire d’un permis de conduire, quelle qu’en soit la catégorie, est légalement autorisé à conduire un cyclomoteur.

2. Les motocyclettes légères (Catégorie A1)

Cette catégorie englobe les deux-roues (ou plus) dont la vitesse dépasse 45 km/h :

Caractéristiques : Les véhicules dont la cylindrée est supérieure à 50 cm³ sans excéder 125 cm³, et dont la puissance est comprise entre 4 kW et 15 kW.

Réglementation : Le permis de conduire de la catégorie A1 est obligatoire .

. Équivalence : Conformément à l’article 181 du même décret exécutif, tout permis de conduire valide, toutes catégories confondues, est également accepté pour la conduite des motocyclettes de la catégorie A1.

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3. Les grosses cylindrées (Catégorie A)

Pour les motos de gabarit supérieur, la réglementation se veut plus stricte :

Caractéristiques : Sont concernées les motocyclettes dont la cylindrée dépasse 125 cm³ et dont la puissance est supérieure à 15 kW.

et dont la puissance est supérieure à 15 kW. Réglementation : L’obtention du permis de conduire de la catégorie A est strictement obligatoire pour ce type de cylindrée.

En conclusion, les services de la Gendarmerie Nationale rappellent avec fermeté que la conduite de tout véhicule sans le permis adéquat constitue une infraction caractérisée, sévèrement punie par la loi.

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Au-delà des sanctions juridiques et des poursuites judiciaires encourues, le non-respect de ces règles met directement en péril la sécurité des contrevenants ainsi que celle des autres usagers de la route.